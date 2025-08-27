ПОРАЗ НАКОН ПЕТ САТИ БОРБЕ: Међедовић испао у првом колу УС опена
27.08.2025. 07:26 07:28
Српски тенисер Хамад Међедовић изгубио је меч 1. кола УС опена од Данијела Алтмајера и тако већ на старту завршио учешће у Њујорку.
У веома неизвесном дуелу, у трајању од четири сата и 50 минута, Новопазарац је поражен резултатом 3:2 (7:5, 6:7, 7:6, 6:7, 6:4).
Нијансе су одлучивале, а оне се нису налазиле у игри Међедовића, већ у његовој психи, јер је пречесто имао успоне и падове, поготово у кључним моментима.
У сваком од сетова је Хамад имао своје блиставе моменте и шансе да их преломи у своју корист, али је то успео само у тај-брејку другог сета.
Алтмајера у 2. рунди чека Стефанос Циципас, који је после преокрета елиминисао Француза Александера Милера са 3:1 (4:6, 6:0, 6:1, 7:6).