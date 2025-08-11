”ДА СМО ЖЕЛЕЛИ ГЕНОЦИД, ТО БИ ТРАЈАЛО ТАЧНО ЈЕДНО ПОПОДНЕ" Нетањаху негирао оптужбе да Израел спроводи геноцид
ТЕЛ АВИВ: Премијер Израела Бењамин Нетањаху негирао је на конференцији за новинаре оптужбе да Израел спроводи геноцид у Појасу Газе, истичући да не спроводи политику изгладњивања.
"Да смо желели да починимо геноцид, то би трајало тачно једно поподне. Да смо желели изгладњивање, да је то била наша политика, од два милиона становника Газе, данас, после 20 месеци, не би било никога живог. Нема политике изгладњивања. Било је несташица и то је требало зауставити и управо то се ради" рекао је Нетањаху, преноси Тајмс оф Израел.
Он је нагласио да Израел никада није зауставио прилив целокупне хуманитарне помоћи у Појас Газе.
"Наш циљ није био да блокирамо помоћ - напротив, циљ је био да заобиђемо пљачку и крађу Хамаса. Рекли смо да ћемо деловати како бисмо спречили крађу. Хамас је вршио заплене огромног дела помоћи коју је потом продавао по превисоким ценама палестинском становништву. Желели смо то да зауставимо и одлучили да паралелно успоставимо дистрибутивне пунктове", рекао је Нетањаху.
Израелски дневник подсећа да је кабинет Нетањахуа 2. марта објавио да се зауставља целокупан прилив хуманитарне помоћи.
У саопштењу које је тада објавио, кабинет израелског премијера наводи се да влада обуставља "целокупан улазак робе и залиха у Појас Газе".