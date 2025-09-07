АЈНШТАЈНОВА ПРВА ВИОЛИНА СЕ ПРОДАЈЕ Процењена цена на аукцији достиже скоро 346.000 евра!
Прва виолина научника Алберта Ајнштајна, коју је био приморан да сакрије од нациста, наћи ће се на аукцији у Великој Британији за 300.000 фунти (око 345.800 евра).
Физичар је набавио ову виолину непосредно пре него што је средином 1890-их напустио Минхен и преселио се у Швајцарску ради студија.
Свирао је виолину, на којој је касније угравирао ''Лина“, током касних тинејџерских година и у одраслом добу, док је развијао теорију релативности.
Ова виолина је сада пласирана на тржиште по процењеној цени између 230.575 и 345.860 евра, док би Ајнштајново седиште за бицикл могло да достигне цену од 57.645 евра, преноси Дејли мејл.
Овај инструмент, који унутра носи датирану етикету произвођача из Минхена, има све оригиналне делове, од жица, репне петље и завртња за фино подешавање.
Књига о филозофији Декарта и Спинозе, коју је Ајнштајн два пута потписао оловком, такође би требало да достигне цену од 3.500 евра.
Ови предмети били су у породици Ајнштајн 70 година, а сада их продају аукционари Доминик Винтер из Сајренстера, Глостершир.
Ајнштајн, који је преминуо 1995. године, поклонио је виолину из 1894. године, заједно са својим бициклом и књигом о филозофији, свом добром пријатељу и колеги физичару Максу фон Лауеу крајем 1932. године.
Спремао се да побегне из Немачке у Америку како би избегао нацистички прогон због своје јеврејске вере и желео је да се његове ствари не изгубе, а 20 година касније, Фон Лауе је поклонио предмете својој познаници и Ајнштајновој обожаватељки, Маргарети Хомрих из Брауншвајга.
Ајнштајн је почео да свира виолину са пет година и вежбао је скоро сваки дан током целог живота, чак је и јавно наступао, а рекао је да би наставио музичку каријеру да није постао физичар.