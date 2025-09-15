"АКО ОПЕТ БУДЕ БЛОКАДА, ЗАПОСЛЕНИ НЕЋЕ ДОБИТИ ПЛАТЕ" Министар Дејан Вук Станковић реаговао: Ми ћемо онда покренути механизме одговорности за тако нешто
Дејан Вук Станковић, министар просвете, рекао је данас да ће тек бити штете на универзитетима уколико од нове академске године поново почну блокаде и навео да запослени у том случају неће добијати плате као и да ће бити покренути механизми за утврђивање одговорности.
"Тек ће штета да буде ако крену поново да блокирају. А ако поново крену да блокирају, неће добити плату. То сигурно неће добити. А исто тако ми ћемо онда покренути механизме одговорности за тако нешто", рекао је Дејан Вук Станковић за ТВ Пинк.
Подсетио је да су већ покренути механизми одговорности за неке од њих, наводећи да је разрешена дужности деканка Медицинског факултета у Београду.
Са друге стране, министар просвете је навео да на факултетима нема много проблема, а да су они који постоје, како је рекао, "политичко-инцидентни периоди".
Нагласио је да је "згуснут распоред испита" и они студенти који не успевају да положе, имају мале шансе да направе корекцију знања, наводећи да је све то цена дуготрајне обуставе наставе.
Министар је нагласио да је највећи број зграда факултета у овом тренутку функционалан.
"То је нека врста и јавног интереса и на неки начин моралног дуга који високошколске установе имају према студентима, према њиховим родитељима, према друштву у целини која плаћа образовни систем, и чини ми се да је та врста нормализације нешто што је неопходно", оценио је Станковић.
Прецизирао је да је претпоставка те нормализације је да факултети буду потпуно деполитизовани.
"Желим да изразим надање да неће бити политизације високошколских установа као што је то био случај у претходном периоду, у претходних десет месеци, али наравно нисам наиван да у потпуности искључим могућност да другачији сценарио буде", навео је Станковић.
Делимична обустава наставе у пет школа
Министар просвете изјавио је и да је у пет школа у Србији, од укупно 1.819, делимично обустављена настава и навео да ће у нишкој гимназији ''Стеван Сремац'', у којој део ученика бојкотује наставу, данас бити именован школски одбор и усвојен план за текућу школску годину.
''Покушаћемо да кроз школски одбор на неки начин променимо неспоразуме који постоје између директора и једног дела родитеља. Дешава се нешто што је потпуно супротно закону, нека врста инверзије управљања. Школом хоће да управљају они који то не могу по закону, али мисле да, због тога што су повезани с том школом, треба о њој да одлучују'', рекао је Станковић за ТВ Пинк.
Нагласио је да о школи одлучује Министарство просвете као њен оснивач и финансијер, у складу са законом који је донео парламент.
''И то је оно што ми хоћемо, да ствари функционишу нормално и регуларно. Имамо различите кандидате, имамо неке којима дајемо поверење, некима којима не дајемо поверење'', рекао је Станковић.
Навео је да новопостављени директори у школама углавном затичу хаос и опструкцију и да трпе притисак дела наставника, родитеља, администрације.
Станковић је рекао и да у Петој гимназији у Београду "криза континуирано траје од почетка обојене револуције" и навео да је та гимназија у очима оних који се супротстављају Данки Нешовић, законитој директорки те школе, схваћена као место где треба да дође до политичког обрачуна са влашћу.
''Није овде реч уопште о образовном процесу, није реч о томе да је грешка управљачке природе, овде је Пета београдска симбол политичке борбе против власти. И то раде", казао је Станковић.
Говорећи о ситуацији у Средњој школи ''Ваздухопловна академија'', у којој је део наставника потпуно обуставио рад, Станковић је рекао да министарство у континуитету покушава да успостави нормалан процес наставе у тој школи где су, како је рекао, на основу инспекцијског надзора, утврђене неправилности у поступању претходне управе.
Он је рекао да је за в.д. директора именован Срђан Чокорило и да министарство није могло да прихвати као легалан конкурс на који се јавио само један кандидат, а за кога је, како каже, утврђено да није на законит начин водио ту школу.
''Ради се о школи која има велику и скупу опрему и која је изузетно атрактивна за уписивање. Створио се сукоб између одређених наставничких интересних група и управљачких интересних група, с једне стране, и државе која покушава да нормализује стање. То све кошта највише ђаке који губе наставу, некако ће моћи да је надокнаде, али је проблем у томе што нису у психолошко-педагошком смислу на адекватан начин започели школску годину'', рекао је Станковић.
Министар просвете Дејан Вук Станковић потписао је данас са председником Шаховског савеза Србије Андријом Јоргићем споразум о сарадњи тог министарства и Шаховског савеза, и том приликом навео да та сарадња може да буде вишеструко значајна, како за развој шаха у Србији, који има историјске корене и међународне успехе, тако и за просвету у Србији, пре свега за децу у раној фази школског образовања и васпитања.
"Шах је једна од најприступачнијих игара која се игра, шах је игра која подстиче развој корисних особина, она подстиче и концентрацију и посвећеност и логичко мишљење и креативност. Управо те компоненте су темељи за стицање знања и вештина. Надам се да ћемо кроз једну такву племениту игру као што је шах, која децу може да инспирише и на неки начин одушеви онда када открију његову унутрашњу логику, његове тајне и његов значај и исход да наведе да сутра буду неко ко ће ићи из редова таквих мајстора као што су били Глигорић, Љубојевић, Матановић и друга велика имена нашег шаха", навео је Станковић новинарима након потписивања Споразума.
Јоргић: "Шах је више од игре"
Јоргић је новинарима казао да је платформа коју су потписали значајна свима у шаховском свету, за образовање деце, за све оно што желе да ураде у наредном периоду.
"Шах је више од игре. Играјући шах, нама није поента да се сва деца сутра баве шахом, али играјући шах, развијајући концентрацију, оданост, стрпљење, где је шах показао највеће резултате, управо израстају добре, паметне и племените људе, онда ће неко остати у нашој бази шаховској, неко ће бити добар политичар, неко ће бити спортски радник, неко ће бити уметник, то више није битно, али шах свакако помаже правилном одгоју наше деце", рекао је Јоргић.
Додао је да је Чокорило направио распоред часова и да су неки наставници спремни да раде, а да је један број њих под "психолошким притиском претходне управе", као и да се на незаконит начин у читав процес укључују и савети родитеља.
''Не можемо да функционишемо као у социјалистичком самоуправљању. Постоје људи који деценијама управљају тим школама и мисле да су њихово приватно власништво и да могу да раде с њима шта год хоће. Морамо да ставимо тачку на то, да што пре нормализујемо стање, али нећемо користити репресију, иако је, с обзиром на конфликтни потенцијал, полиција присутна на неким местима, што ми се уопште не допада, али у неким школама постоје одређени безбедносни ризици'', рекао је Станковић.