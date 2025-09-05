clear sky
АМСС УПОЗОРАВА Опрезно у саобраћају због МАГЛЕ, ОДРОНА И ЂАКА

05.09.2025. 07:48 07:58
Пише:
Дневник
Извор:
blic.rs
Коментари (0)

Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се теретна возила на излазу на граничном прелазу Батровци задржавају 360 минута, а на Сремској Рачи 120 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS). 

Какво је стање на путевима

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила. 

Услови за вожњу су бољи у односу на претходне дане, једино магла и сумаглица у јутарњим сатима могу отежавати вожњу поред река и у котлинама, напомињу из AMSS. 

Још увек је присутна опасност од одрона због кишног периода који нас је пратио последњих дана. Појачан интензитет саобраћаја је у градовима, али и на њиховим прилазима. 

Због честих застоја и успореније вожње унутар градова треба кренути раније, а због ђака којих је сада у саобраћају много више треба смањити брзину, бити стрпљив и толерантан у вожњи, апелују из AMSS.

(blic.rs)

Вести Друштво
