АМСС УПОЗОРАВА Опрезно у саобраћају због МАГЛЕ, ОДРОНА И ЂАКА
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се теретна возила на излазу на граничном прелазу Батровци задржавају 360 минута, а на Сремској Рачи 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).
Какво је стање на путевима
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.
Услови за вожњу су бољи у односу на претходне дане, једино магла и сумаглица у јутарњим сатима могу отежавати вожњу поред река и у котлинама, напомињу из AMSS.
Још увек је присутна опасност од одрона због кишног периода који нас је пратио последњих дана. Појачан интензитет саобраћаја је у градовима, али и на њиховим прилазима.
Због честих застоја и успореније вожње унутар градова треба кренути раније, а због ђака којих је сада у саобраћају много више треба смањити брзину, бити стрпљив и толерантан у вожњи, апелују из AMSS.
(blic.rs)