У АРИЉУ УВЕДЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ Рзав на минимуму, уведене рестрикције воде

15.08.2025. 12:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
АРИЉЕ: Председник општине Ариље донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на читавој територији општине због ниског водостаја Рзава, а на основу Закључка општинског Штаба за ванредне ситуације.

„Ванредна ситуација се проглашава због изузетно ниског водостаја на водозахвату 'Шевељ' и лоше хидрометеоролошке ситуације, услед чега су уведене рестриктивне мере и управљање ванредним ситуацијама”, стоји у Одлуци.

Одлуком се налаже ЈKП „Зелен” да, у складу са Наредбом о увођењу рестрикције испоруке воде, корисницима водосистема „Рзав” уведе рестриктивни режим снабдевања водом за пиће и прилагоди План рестрикција на територији општине Ариље.

По овој одлуци, потрошачи који се снабдевају са резервоара друге висинске зоне ће пијаће воде имати од 7 до 9 часова ујутру и од 20 до 22 часова увече и то се односи на део насеља Рашкова бара, Богојевићи, Латвица, Ступчевићи и Трешњевица. У истом периоду, воду ће имати потрошачи у Богојевићима и Латвици који се снабдевају са Малксог врела.

Вирово, Лопаш и Доња Kраварица неће имати воде од 22 часа увече до 7 сати ујутру, а у истом периоду без воде ће бити Грдовићи, Вране, Вигоште и Петровића брдо.

Цистерне са пијаћом водом биће распоређене у Миросаљцима, Драгојевици и Трешњевици.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
