24.09.2025.
Нови Сад
У БЕОГРАДУ ВЕЋ ПЉУШТИ, КИША И У НОВОМ САДУ У Србију стиже хладни фронт, очекујте и олујне ударе ветра ТЕМПЕРАТУРА ЋЕ ДРАСТИЧНО ПАСТИ

24.09.2025. 21:07
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Windy.com

У овом часу хладни фронт са кишом, уз јесење захлађење, стигао је до Хрватске и Босне, а температуре се крећу око 15 степени.

Када је реч о Београду, јак пљусак је већ кренуо.

Тренутне температуре јужно од Саве и Дунава прелазе 30 степени, а најтоплије је у долини Велике Мораве, у Ћуприји је чак 33 степена. Београд је ових дана мерио 30 степени, Златибор и Сјеница по 25, а Копаоник 19 степени Целзијуса. Већ је освежило на северу и западу Војводине, па је у Сомбору 23, а Суботици 24 степена.

Док је већи део Србије и даље под утицајем тропске ваздушне масе са севера Африке, свежији је већ стигао до северозапада земље. 

Фото: Windy.com

На Јадрану грмљавинске олује

У централном делу Медитерана и у области Јадрана забележен су јаке грмљавинске олује, у вишим деловима Алпа веје снег, а температуре су испод 0 степени. 

Облаци су заједно са свежијом ваздушом масом стигли до севера и запада Србије, а сутра ће и до остатка земље, док се од петка очекује осетно хладније.

Сутра у Србији мало свежије, са кишом

У Србији ће у четвртак бити променљиво облачно, али иако ће бити мало свежије, очекује се и даље топло за ово доба године. Киша се очекује на северу и северозападу Србије и то углавном у Војводини. Максимална температура биће од 23 на северу до 29 степени на југу Србије, у Београду до 26. 

У петак олујни удари ветра

У петак и за викенд осетно свежије и променљиво облачно, али и ветровито. Максимална температура буће углавном око 20 степени. Киша се у петак очекује понегде, а за викенд углавном у јужним и централним пределима. Биће веома ветровито. У кошавском подручју очекују се олујни удари југоисточног ветра, на југу Баната и у Подунављу очекују се удари кошаве од 100 km/h.

Фото: Zoom.earth

За викенд право јесење време, око 20 степени

Дакле, до сутра нас очекује летње време, а онда ће од петка темпетатуре бити у складу са календаром и више налик јесењим него досадашњим летњим, с обзиром на то да су претходних дана температуре у Србији достизале тропских 33-34 степена Целзијуса. 

Следеће седмице температуре ће се кретати око 20 степени. 

Невреме које је из централног Медитерана и са Алпа стигло до нашег региона, пре свега до Словеније и Хрватске, неће стићи до Србије, тако да нашој земљи не прети невреме, јер ће облачни системи стићи знатно ослабљени. Ипак, очекује се захлађење. 

(Telegraf.rs)

 

Метео временска прогноза захлађење Олујни ветар киша
Вести Друштво
