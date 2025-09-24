У БЕОГРАДУ ВЕЋ ПЉУШТИ, КИША И У НОВОМ САДУ У Србију стиже хладни фронт, очекујте и олујне ударе ветра ТЕМПЕРАТУРА ЋЕ ДРАСТИЧНО ПАСТИ
У овом часу хладни фронт са кишом, уз јесење захлађење, стигао је до Хрватске и Босне, а температуре се крећу око 15 степени.
Када је реч о Београду, јак пљусак је већ кренуо.
Тренутне температуре јужно од Саве и Дунава прелазе 30 степени, а најтоплије је у долини Велике Мораве, у Ћуприји је чак 33 степена. Београд је ових дана мерио 30 степени, Златибор и Сјеница по 25, а Копаоник 19 степени Целзијуса. Већ је освежило на северу и западу Војводине, па је у Сомбору 23, а Суботици 24 степена.
Док је већи део Србије и даље под утицајем тропске ваздушне масе са севера Африке, свежији је већ стигао до северозапада земље.
На Јадрану грмљавинске олује
У централном делу Медитерана и у области Јадрана забележен су јаке грмљавинске олује, у вишим деловима Алпа веје снег, а температуре су испод 0 степени.
Облаци су заједно са свежијом ваздушом масом стигли до севера и запада Србије, а сутра ће и до остатка земље, док се од петка очекује осетно хладније.
Сутра у Србији мало свежије, са кишом
У Србији ће у четвртак бити променљиво облачно, али иако ће бити мало свежије, очекује се и даље топло за ово доба године. Киша се очекује на северу и северозападу Србије и то углавном у Војводини. Максимална температура биће од 23 на северу до 29 степени на југу Србије, у Београду до 26.
У петак олујни удари ветра
У петак и за викенд осетно свежије и променљиво облачно, али и ветровито. Максимална температура буће углавном око 20 степени. Киша се у петак очекује понегде, а за викенд углавном у јужним и централним пределима. Биће веома ветровито. У кошавском подручју очекују се олујни удари југоисточног ветра, на југу Баната и у Подунављу очекују се удари кошаве од 100 km/h.
За викенд право јесење време, око 20 степени
Дакле, до сутра нас очекује летње време, а онда ће од петка темпетатуре бити у складу са календаром и више налик јесењим него досадашњим летњим, с обзиром на то да су претходних дана температуре у Србији достизале тропских 33-34 степена Целзијуса.
Следеће седмице температуре ће се кретати око 20 степени.
Невреме које је из централног Медитерана и са Алпа стигло до нашег региона, пре свега до Словеније и Хрватске, неће стићи до Србије, тако да нашој земљи не прети невреме, јер ће облачни системи стићи знатно ослабљени. Ипак, очекује се захлађење.
(Telegraf.rs)