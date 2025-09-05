overcast clouds
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
БЕЗ "СЕДМИЦЕ" АЛИ СА ТРИ НОВА ЛОТО МИЛИОНЕРА Ово су извучени бројеви 70. кола

05.09.2025. 20:14 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

Вечерас су извучени бројеви 70. кола игре на срећу Лото.

Седмица која је износила 500.000 евра није извучена, али су зато три играча имала разлог за срећу.

Они су погодили "шестицу" и освојили по 1.173.465 динара.

Лото резултати
 

У главном Лото извлачењу извучени су бројеви: 1, 12, 17, 20, 23, 25, 34
Седмица која је износила 500.000 евра није извучена.

Овај пут нико није погодио лото плус бројев, а добитна комбинација гласила је: 2, 6, 7, 11, 25, 32, 34

Седмица је вредела 630.000 евра.

Џокер извлачење
 

Џокер игра се играла за 250.000 евра, а комбинација је гласила: 0 5 3 7 9 1

У овом колу није извучен "џокер" добитник.

лото лото добитник лото плус
Вести Друштво
