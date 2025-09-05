БЕЗ "СЕДМИЦЕ" АЛИ СА ТРИ НОВА ЛОТО МИЛИОНЕРА Ово су извучени бројеви 70. кола
05.09.2025. 20:14 20:22
Вечерас су извучени бројеви 70. кола игре на срећу Лото.
Седмица која је износила 500.000 евра није извучена, али су зато три играча имала разлог за срећу.
Они су погодили "шестицу" и освојили по 1.173.465 динара.
Лото резултати
У главном Лото извлачењу извучени су бројеви: 1, 12, 17, 20, 23, 25, 34
Седмица која је износила 500.000 евра није извучена.
Овај пут нико није погодио лото плус бројев, а добитна комбинација гласила је: 2, 6, 7, 11, 25, 32, 34
Седмица је вредела 630.000 евра.
Џокер извлачење
Џокер игра се играла за 250.000 евра, а комбинација је гласила: 0 5 3 7 9 1
У овом колу није извучен "џокер" добитник.