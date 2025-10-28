БИОТЕХНОЛОГИЈА ВЕЋ ОБЛИКУЈЕ НАШУ БУДУЋНОСТ У Београду почео четврти „Biotech Future Forum”
Конференција „Биотехнологија будућности”, односно „Biotech Future Forum”, који је јуче почео у Београду, трајаће до сутра.
На њему ће кроз седам пленарних предавања, два централна панела и седам паралелних сесија бити истражено како биотехнологија и вештачка интелигенција подржавају живот и побољшавају његов квалитет и како обликују будућност здравља, иновација и самог друштва.
Директор Канцеларије за ИТ и еУправу, Михаило Јовановић рекао је на отварању конференције да се „Biotech Future Forum” организује већ четврти пут и да је скуп посвећен знању, иновацијама, напретку и новим технологијама.
– Отварање конференције је прилика да се присетимо да је 1922. године настао Центар за четврту индустријску револуцију, који су основали Влада Србије, Светски економски форум и програм Уједињених нација за развој. Бавећи се биотехнологијом, биоекономијом, дигитализацијом и применом вештачке интелигенције у здравству, центар пружа снажну подршку иновацијама и развоју нашег друштва – рекао је Јовановић.
Навео је да је организаторима част да ове године угосте неке од водећих светских стручњака, међу којима су добитници Нобелове награде за хемију професор др Роберт Хубер, др Крејг Вентер, пионир пројекта људског генома, др Ева Марија Хембис из компаније Nvidia, доктор Ђан Лука Мисурака из међународне консултантске компаније Inspiring Features, др Огњен Милићевић из компаније AgeTech.
– У салама које носе имена највећих визионара, Николе Тесле, Милеве Марић Ајнштајн и Ане Савић, имате прилику да пратите паралелне сесије на којима ће светски и домаћи стручњаци разговарати о три главне теме овогодишњег форума, моделовању здравља, моделовању иновација и моделовању живота уз вештачку интелигенцију – рекао је Јовановић.