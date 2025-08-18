БОЉЕ ИХ ИЗБЕГАВАЈТЕ Ови хороскопски знаци су мрзовољни од раног јутра
Према астролозима, неке знаке Зодијака треба ујутру избегавати.
Постоје људи којима јутро једноставно не прија. Будилник их изнервира, кафа не делује, а и најмањи проблем довољан је да им упропасти дан. И што је најгоре — то им није изузетак, већ редовна појава. Могу бити сјајно друштво кад су добре воље, али ако устану на "леву ногу", боље је да им се склоните с пута. Ево који хороскопски знакови су често нервозно од ране зоре:
Рак
Ракови су екстремно осетљиви на околину. Ако их јутро дочека с хаосом, лошим вестима или било чим што им ремети рутину, расположење им се руши брже него што кафа успе да се скува. Њихове емоције управљају целим даном и ако дан лоше почне, тешко се преокреће осим ако се не деси нешто што им поправи дан.
Јарац
Јарчеви воле ред, организацију и ефикасност. Јутарњи хаос им је најгори непријатељ. Ако неко касни, ако је гужва у саобраћају или нешто не иде по плану њихова фрустрација се не крије. Нервозни су јер им неко „краде време“. Kад им дан крене погрешно, ретко се брзо врате у добро расположење.