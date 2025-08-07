Бранислав освојио највиши врх Европе! НЕВЕРОВАТАН ПОДВИГ ПРИПАДНИКА ЖАНДАРМЕРИЈЕ: "То је дух који носи у својој мисији да штити грађане Србије" (ФОТО)
Припадник Одреда Жандармерије у Београду, Бранислав Ћурчин, остварио је изузетан подвиг и освојио Елбрус, највиши врх Европе.
Вест је објављена на званичној страници Министарства унутрашњих послова (МУП).
Ћурчин је успео да се попне на планински врх висок 5.642 метра, савладавши бројне изазове на путу ка циљу.
Овај подвиг долази након упорности и низа изазова. Браниславова снага, издржљивост и одлучност нису само за планинске врхове. То је дух који носи у својој мисији да штити грађане Србије - поручују из МУП.
Елбрус, који се налази у планинском масиву Кавказа, представља један од најзахтевнијих планинарских циљева, а његово освајање захтева врхунску физичку спремност, менталну снагу и пажљиву припрему. Бранислав Ћурчин је својим успехом показао да су ти квалитети присутни и код припадника елитних јединица српске полиције, који су свакодневно спремни да се суоче са опасностима и изазовима.