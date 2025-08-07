few clouds
29°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Бранислав освојио највиши врх Европе! НЕВЕРОВАТАН ПОДВИГ ПРИПАДНИКА ЖАНДАРМЕРИЈЕ: "То је дух који носи у својој мисији да штити грађане Србије" (ФОТО)

07.08.2025. 16:34 16:36
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф, Дневник
Коментари (0)
муп
Фото: printscreen/Instagram/mupsrbije

Припадник Одреда Жандармерије у Београду, Бранислав Ћурчин, остварио је изузетан подвиг и освојио Елбрус, највиши врх Европе.

Вест је објављена на званичној страници Министарства унутрашњих послова (МУП). 
 

Ћурчин је успео да се попне на планински врх висок 5.642 метра, савладавши бројне изазове на путу ка циљу.
Овај подвиг долази након упорности и низа изазова. Браниславова снага, издржљивост и одлучност нису само за планинске врхове. То је дух који носи у својој мисији да штити грађане Србије - поручују из МУП.

Елбрус, који се налази у планинском масиву Кавказа, представља један од најзахтевнијих планинарских циљева, а његово освајање захтева врхунску физичку спремност, менталну снагу и пажљиву припрему. Бранислав Ћурчин је својим успехом показао да су ти квалитети присутни и код припадника елитних јединица српске полиције, који су свакодневно спремни да се суоче са опасностима и изазовима.
 

 

жандармерија елбрус највиши
Извор:
Телеграф, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Професори са ПМФ-а освојили вулкан Елбрус (Фото)

Професори са ПМФ-а освојили вулкан Елбрус (Фото)

12.07.2017. 14:08 14:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај