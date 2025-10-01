(ВИДЕО) НОВО ПРЕДАВАЊЕ КАТОЛИЧКОГ ТЕОЛОГА ГОРАНА ШАРИЋА „Чарли Кирк и највећа криза Америкеˮ доступно на Јутјуб каналу КЦНС
Предавање католичког теолога Горана Шарића на тему „Чарли Кирк и највећа криза Америкеˮ можете погледати на Jутјуб каналу Културног центра Новог Сада.
Тема Шарићеве трибине јесте убиство Чарлија Кирка, америчког политичког активисте, симболa дубоке кризе која потреса америчко друштво.
Некада узор демократије, слободе и плурализма, Сједињене Америчке Државе данас се суочавају са растућим културним сукобима, нападима на слободу говора и све видљивијом друштвеном поделом. Аутор истиче да поменути сукоби све чешће прерастају у уличне немире, што указује на могућност грађанских сукоба.
Говорећи о тим процесима, Шарић се осврнуо и на Србију, постављајући питање да ли се и у нашем друштву уочавају исти или слични обрасци, с обзиром да припадамо ширем западном културном и цивилизацијском кругу.