overcast clouds
9°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НОВО ПРЕДАВАЊЕ КАТОЛИЧКОГ ТЕОЛОГА ГОРАНА ШАРИЋА „Чарли Кирк и највећа криза Америкеˮ доступно на Јутјуб каналу КЦНС

01.10.2025. 09:12 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Шарић
Фото: Screenshot YT KCNS

Предавање католичког теолога Горана Шарића на тему „Чарли Кирк и највећа криза Америкеˮ можете погледати на Jутјуб каналу Културног центра Новог Сада.

Тема Шарићеве трибине јесте убиство Чарлија Кирка, америчког политичког активисте, симболa дубоке кризе која потреса америчко друштво. 

Некада узор демократије, слободе и плурализма, Сједињене Америчке Државе данас се суочавају са растућим културним сукобима, нападима на слободу говора и све видљивијом друштвеном поделом. Аутор истиче да поменути сукоби све чешће прерастају у уличне немире, што указује на могућност грађанских сукоба.

Говорећи о тим процесима, Шарић се осврнуо и на Србију, постављајући питање да ли се и у нашем друштву уочавају исти или слични обрасци, с обзиром да припадамо ширем западном културном и цивилизацијском кругу.

кцнс Чарлс Кирк
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај