03.09.2025.
БРАВО ДЕЦО Ученици из Србије ОСВОЈИЛИ 3 МЕДАЉЕ на Европској јуниорској информатичкој олимпијади

03.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

На 9. Европској јуниорској информатичкој олимпијади (European Junior Olympiad in Informaticsс – EJOI), која је одржана од 29. августа до 4. септембра у Шумену, ученици из Србије освојили су три бронзане медаље.

Медаље су освојили Ирина Станишић из Прве крагујевачке гимназије, Михајло Јаничић из Основне школе ''Starina Новак''из Београда  и Лазар Никић из Шабачке гимназије.

Члан тима Србије био је и Вељко Витковац, ученик Основне школе ''Јован Поповић'' у Крушевцу.

Руководиоци екипе били су Милица Настић, Основна школа „Андра Савчић”, Ваљево и Огњен Тешић, Математички факултет Универзитета у Београду.

Ово, најпрестижније информатичко такмичење за ученике основних школа, окупило је 96 такмичара из 24 европске земље.

Одабир такмичара, припреме и учешће на такмичењу, организовало је Друштво математичара Србије, уз подршку Министарства просвете и Министарства информисања и телекомуникација.

Континуиране припреме одржавале су се од новембра 2024. године.

Наш тим је радио на усавршавању алгоритамских вештина.

 Такође, у склопу припрема, ове године је тим учествовао на неким од најпрестижнијих такмичења у Европи – инфО(1)цуп у Плоештију (Румунија) и ИАТИ у Шумену.

На овим такмичењима су наши ученици освојили пет сребрних и две бронзане медаље.

Део припрема за ово такмичење одржан је у периоду од 23. до 27. јула на Природно-математичком факултету у Крагујевцу.

 Програм припрема је обухватао пробна такмичења и тематска предавања из алгоритама.

