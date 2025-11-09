scattered clouds
БУРНА НОЋ У БЕОГРАДУ Хитна имала преко 100 позива, највише због пијаних особа

09.11.2025. 08:04
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг/Дневник
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Хитна помоћ је током протекле ноћи у Београду имала 115 интервенција, од којих је 18 било на јавном месту, најчешће због алкохолисаних особа.

Kако је агенцији Тањуг речено у служби хитне помоћи, за помоћ су најчешће звали хронични и срчани болесници, као и астматичари.

Хитна помоћ је у 5.40 сати добила позив грађана да је на скретању из Угриновачке улице у Земуну према Галеници један аутомобил слетео са пута, али је екипа која је стигла на лице места установила да је особа која је била у аутомобилу већ превезена другим приватним колима у дежурну здравствену установу.

хитна хитна помоћ хитна помоћ возила
Извор:
танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
