У ЧАСТ ХЕРОЈА Гујон на Малти открио споменик Милунки Савић и српским официрима из Првог светског рата
МАРСАСКАЛА: Директор Канцеларије за јавну и културну дипломатију Владе Србије Арно Гујон открио је споменик посвећен трагичном бродолому српских војника на француском броду "Ле Поленизијан" у водама Малте током Првог светског рата.
Том приликом Гујон је подсетио је да се на броду налазило 500 српских кадета официрске школе, у пратњи потпоручника Тајсића и чувене ратне хероине, нареднице Милунке Савић, српске "Јованке Орлеанке".
"Било је то 10. августа 1918. године. Немачки торпедо је, тачно у 11 сати, потопио француски транспортни брод, који је превозио наше најмлађе официре који су из Бизерте пловили ка бојиштима Солунског фронта. Погинуло је најмање 17 особа, укључујући 11 чланова француске посаде, потпоручника Тајсића и два српска кадета, док је већина преживелих, укључујући Милунку Савић, спашена и збринута на Малти. Њој и њеним саборцима је указана неопходна помоћ и они су преживели увелико захваљујући племенитости тадашње генерације Малтежана", рекао је Гујон јуче, саопштено је данас из Канцеларије.
Додао је да су Милунка Савић и млади официри остали да се, након опоравка у малтешкој болници, из све снаге боре у можда и кључној офанзиви читаве савезничке војске - на бојиштима Солунског фронта, у пресудној офанзиви која је скратила и победнички завршила Велики рат.
"Више нема живих сведока из 1918. године, али зато постоји јака свест о подвизима искованим заједништвом у последњим месецима победничког завршетка Првог светског рата. Због тога се овај дан у августу, пре тачно 107 година, сматра каменом темељцем прошле и будуће пријатељске везе српског и малтешког народа. Ова комеморативна плоча је постављена као непролазно сведочанство да гледа на место где је брод потонуо и где сада почива на дну мора, на дубини од 65 метара", рекао је Гујон.
Он је изјавио да је место на којем се налази овај споменик, а то је Марсаскала, место праве културне дипломатије, јер оно повезује Србију са Малтом и Француском будући да су осим српских војника на том месту пре 107 година настрадали и сви Французи који су управљали тим бродом.
"Држава Србија је преко Канцеларије за јавну и културну дипломатију финансирала овај пројекат који је идеја наше заједнице која живи на Малти, а која је многобројна - око 15.000 Срба живи овде и зато смо пре две године отворили овде четири допунске школе за децу. Изузетно је важно што је Србија препознала тај пројекат, зато што је то први пројекат који повезује на културном и историјском нивоу наше две државе - Малту и Србију", рекао је Гујон медијима.
У саопштењу Канцеларије за јавну и културну дипломатију Владе Србије наводи се да је свечана церемонија одржана у месту Марсаскала на југу ове острвске државе у присуству малтешког министра културе Овена Бониција, високих представника француске амбасаде, локалне самоуправе и српско-малтешке заједнице.
Споменик је постављен под покровитељством Канцеларије за јавну и културну дипломатију у сарадњи са српском заједницом на Малти, Едукативним и културним центром "Света Јелена Анжујска", Одељењем за подводно културно наслеђе "Херитаге Малта" и локалним саветом Марсаскале.