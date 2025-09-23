clear sky
ЧЕКА НАС ТРОПСКИ ДАН Ноћ доноси облаке а ОД СРЕДЕ МОГУЋИ КИША И КОШАВА

Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас бити претежно сунчано и веома топло, а касније после подне и увече на северу и западу очекује се умерено наоблачење, али ће се задржати суво време, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Ветар ће бити слаб и умерен, на југу Баната ујутро и пре подне повремено и јак, јужни и југоисточни, увече на северозападу Србије у скретању на северозападни правац.


Најнижа температура кретаће се од осам до 21 степен, а највиша од 29 до 33 степена.

И у Београду ће данас бити сунчано и веома топло, с ветром слабим и умереним, југоисточним и најнижом температуром од 17 до 19 степени, а највишом око 32 степена.

Током ноћи очекује се умерено наоблачење, али ће се задржати суво време. 

Време у наредних седам дана

У Србији ће до 30. септембра, температура бити у свакодневном и постепеном паду, а уз променљиву облачност повремено се очекују и краткотрајне падавине - киша и локални пљускови са грмљавином, и то у среду увече и током ноћи у Војводини и западној Србији.

Од четвртка и у осталим крајевима, када ће поново почети да дува кошава, јак југоисточни ветар са олујним ударима на југу Баната и у доњем Подунављу.

(k1info.rs)

 

Метео временска прогноза
