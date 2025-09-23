ЧЕКА НАС ТРОПСКИ ДАН Ноћ доноси облаке а ОД СРЕДЕ МОГУЋИ КИША И КОШАВА
У Србији ће данас бити претежно сунчано и веома топло, а касније после подне и увече на северу и западу очекује се умерено наоблачење, али ће се задржати суво време, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Ветар ће бити слаб и умерен, на југу Баната ујутро и пре подне повремено и јак, јужни и југоисточни, увече на северозападу Србије у скретању на северозападни правац.
Најнижа температура кретаће се од осам до 21 степен, а највиша од 29 до 33 степена.
И у Београду ће данас бити сунчано и веома топло, с ветром слабим и умереним, југоисточним и најнижом температуром од 17 до 19 степени, а највишом око 32 степена.
Током ноћи очекује се умерено наоблачење, али ће се задржати суво време.
Време у наредних седам дана
У Србији ће до 30. септембра, температура бити у свакодневном и постепеном паду, а уз променљиву облачност повремено се очекују и краткотрајне падавине - киша и локални пљускови са грмљавином, и то у среду увече и током ноћи у Војводини и западној Србији.
Од четвртка и у осталим крајевима, када ће поново почети да дува кошава, јак југоисточни ветар са олујним ударима на југу Баната и у доњем Подунављу.