ЦРНА ХРОНИКА ЛЕТОВАЊА Чак 30 грађана Србије умрло на одмору у Грчкој за само два и по месеца ОВО ЈЕ НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОГ, А ОВО СУ НАЈУГРОЖЕНИЈИ ЉУДИ

Иако је било случајева утапања, најчешћи узрок смрти су заправо били срчани проблеми, те стручњаци упозоравају да старије особе, посебно оне с хроничним обољењима, примене посебне мере опреза!



Наиме, Генерални конзулат Србије у Солуну од 1. јуна 2025. године је, како су навели за Курир, издао укупно 23 спроводнице за пренос посмртних остатака држављана Србије.

- У већини случајева узрок смрти је био исхемија миокарда - наводи се у одговору овог конзулата.

С друге стране, у нашој амбасади у Атини су нам поручили да немају пун увид у податке о броју преминулих држављана Србије јер их полиција не обавештава увек, него једино у случају да је смрт била насилна, изненадна или ако не могу да пронађу сроднике преминуле особе.

Утапање и болест

- Амбасаду о смрти обавештавају најчешће сродници, уколико је сахрана у Србији, па том приликом траже спроводницу за превоз тела. Од јуна Амбасада Србије у Атини издала је седам спроводница, два су биле смрт утапањем у мору, ради се о старијим особама, а остали су преминули у болници услед дужих и компликованијих болести - навели су у амбасади.

Грчка је, иначе, убедљиво најпопуларнија дестинација за српске туристе, а процене говоре да током сезоне тамо летује између 800.000 и 1.100.000 наших грађана. Многим Србима одлазак на летовање у Грчку значи уживање у лепим плажама, мирису мора и гиросу. Међутим, за чак тридесетак породица ово лето ће остати заувек обележено тугом.

Последњи у низу смртних случајева у Грчкој био је држављанин Србије (61) који је у недељу преминуо у месту Неа Врасна код Солуна.

Несрећни мушкарац извучен је из мора без свести. Екипа хитне помоћи му је одмах пружила прву помоћ, али, нажалост, безуспешно. Пре десетак дана једна Српкиња је преминула на плажи у области Евија. Њој је, како су писали медији, позлило кад је кренула да изађе из воде.

Фото: Pixabay.com

Савети за туристе

- Избегавајте најтоплији део дана и не излазите на плажу између 10 и 17 часова

- Никад не скачите нагло у хладну воду, већ постепено улазите

- Пијте довољно течности, пре свега воде, а избегавајте алкохол и газирана пића

- Старији и особе с хроничним обољењима (срце, притисак, шећер) треба да се консултују с лекаром пре пута

- Редовно узимајте своју терапију

- Пливајте тамо где има спасилаца

- Не купајте се на плажама означеним црвеном заставицом, то јест где има великих таласа и јаких струја

Четрдесетчетворогодишњи мушкарац је почетком августа извучен без свести с плаже Неи Пори у Пијерији. Ово су, нажалост, само неки од скорашњих примера.

Исхемија миокарда

Исхемија миокарда, која се помиње као најчешћи узрок смрти, представља, како каже за Курир кардиохирург проф. др Миљко Ристић, смањен доток крви у срчани мишић.

- Исхемија представља недовољну снабдевеност органа крвотоком. То није много опасно кад су у питању руке, ноге или мишићи, али је јако опасно за централни нервни систем - мозак, као и за срчани мишић. Смањени доток крви у срчани мишић се, међутим, неће завршити летално уколико претходно није постојало неко сужење на тим крвним судовима - објашњава др Ристић, који каже да високе температуре јесу неповољан фактор.

- Нормална температура нашег тела је 36-37 степени. Све што је изнад тога изазива ширење крвних судова и аутоматски пад крвног притиска, а температура на плажи на сунцу је и 50 степени. Пад крвног притиска код особа чији су крвни судови одраније сужени може довести до инфаркта и то се, нажалост, може завршити летално - каже др Ристић, додајући да је битно, посебно за старије особе, да избегавају сунце у најтоплијем делу дана - од 10 до 17 сати.

Такође, велика разлика између температуре мора и ваздуха за неке групе може бити погубна.

Фото: pixabay.com

Хронологија

17. август - Србин (61) извучен из мора без свести у области летовалишта Неа Врасна код Солуна

10. август - Држављанка Србије преминула на плажи у области Евија

5. август - Жена (66) из Србије утопила се у месту Нидри на Лефкади

31. јул - Младић из Србије (22) страдао у саобраћајној несрећи код Солуна

27. јул - Мушкарац (46) из Србије утопио се на Лефкади, на плажи Егремни

17. јул - Мушкарац извучен без свести из мора у области популарног летовалишта Олимпик бич, поред Паралије

16. јул - Беба стара свега годину дана угушила се на плажи Ормос Панагијас на Ситонији од кикирикија

5. јун - Држављанка Србије (77) пронађена мртва на плажи Макригијалос, у области Пијерија

- Разлика између температуре ваздуха и мора може бити и 25 степени, то је јако велика разлика и најопаснија је заправо за младе људе, који рачунају на своје здравље и у воду не улазе постепено. За улазак је потребно неколико минута, треба се постепено квасити и пустити тело да се прилагоди - закључује др Ристић.

