УМАЛО ТРАГЕДИЈА НА ХАЛКИДИКИЈУ: Дечак из Србије (4) би се удавио да није било спасиоца ОЦА ОДМАХ УХАПСИЛА ГРЧКА ПОЛИЦИЈА
29.08.2025. 19:26 19:31
Четворогодишњи дечак из Србије замало је настрадао на плажи у Халкидикију у четвртак, 28. августа, преноси „Прототема“.
Драму је спречио спасилац који је у последњем тренутку приметио да се дете дави и извукао га на сигурно.
Хитна помоћ га је најпре одвезла у Здравствени центар Касандра, а потом у Општу болницу Халкидики. Према званичним информацијама, дечак није у животној опасности, преноси Прототема.
Након инцидента, грчка полиција је одмах ухапсила оца детета. Истражни поступак је у току.