scattered clouds
34°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УМАЛО ТРАГЕДИЈА НА ХАЛКИДИКИЈУ: Дечак из Србије (4) би се удавио да није било спасиоца ОЦА ОДМАХ УХАПСИЛА ГРЧКА ПОЛИЦИЈА

29.08.2025. 19:26 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Четворогодишњи дечак из Србије замало је настрадао на плажи у Халкидикију у четвртак, 28. августа, преноси „Прототема“.

Драму је спречио спасилац који је у последњем тренутку приметио да се дете дави и извукао га на сигурно.

Хитна помоћ га је најпре одвезла у Здравствени центар Касандра, а потом у Општу болницу Халкидики. Према званичним информацијама, дечак није у животној опасности, преноси Прототема.

Након инцидента, грчка полиција је одмах ухапсила оца детета. Истражни поступак је у току.

Халкидики Грчка дављење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај