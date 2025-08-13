ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ УКИДАЊЕ ПЕНАЛА ЗА ПРЕВРЕМЕНУ ПЕНЗИЈУ Ево колики би трошак имала држава и какав је став послодаваца
Пензиони систем очекују новине, а једна од измена је је укидање пенала за превремено пензионисање.
Синдикати су тај предлог изнели још 2017. године. Александар Радојевић из Савеза самосталних синдиката Србије изјавио је да је важно бити реалан, саслушати све аргументе и проверити да ли би држава могла да поднесе такав финансијски терет. Андреја Бркић из Уније послодаваца Србије каже да и они подржавају предлог синдиката.
"Према проценама, државу би превремене пензије коштале око 84 милијарде динара месечно. Држава мора да каже да ли може да издржи тај трошак. Иако имамо различите ставове, важно је саслушати све стране“, истиче Радојевић.
Како каже, синдикати остају при свом ставу, али је важно бити реалан и проценити све могућности.
"Очекујемо да се разговара и о просечним зарадама, које расту спорије од минималне цене рада, посебно у јавном сектору где је држава послодавац", закључује Радојевић.
Андреја Бркић је изјавио да послодавци немају штету од укидања пенала и да желе да подрже синдикате у том захтеву. "Спремни смо да као послодавци изађемо у сусрет", наводи Бркић.
Истиче да се ово питање углавном односи на јавни, а не на приватни сектор, и подсећа да су ММФ и Фискални савет 2017. године били против те мере. Додаје да је неопходна озбиљна анализа и прецизне прорачуне.
"Сматрамо да би требало смањити и порезе и доприносе како би расле зараде, јер би се тако смањила сива економија. Нажалост, још немамо одговор од Министарства финансија", каже Бркић.