broken clouds
23°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАН ПУН ПРЕОКРЕТА Србију чекају и киша и летње жеге

04.09.2025. 07:06 07:23
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/dnevnik.rs

У Србији ће данас бити променљиво облачно, ујутру и пре подне на југозападу, југу и југоистоку местимично са краткотрајном кишом или пљуском са грмљавином, а после подне суво са дужим сунчаним интервалима, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб, источни и североисточни ветар. Јутарња температура биће од 15 до 20 степени, а највиша дневна од 26 до 30, у Неготинској Крајини око 32 степена. 

У Београду се очекује променљиво облачно време са сунчаним интервалима. Дуваће слаб, источни и североисточни ветар.

Очекује се да ће јутарња температура бити око 18 степени, а највиша дневна око 29.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај