ДАН ПУН ПРЕОКРЕТА Србију чекају и киша и летње жеге
04.09.2025. 07:06 07:23
У Србији ће данас бити променљиво облачно, ујутру и пре подне на југозападу, југу и југоистоку местимично са краткотрајном кишом или пљуском са грмљавином, а после подне суво са дужим сунчаним интервалима, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб, источни и североисточни ветар. Јутарња температура биће од 15 до 20 степени, а највиша дневна од 26 до 30, у Неготинској Крајини око 32 степена.
У Београду се очекује променљиво облачно време са сунчаним интервалима. Дуваће слаб, источни и североисточни ветар.
Очекује се да ће јутарња температура бити око 18 степени, а највиша дневна око 29.