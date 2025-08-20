ДАНАС ДО 33 СТЕПЕНА ЦЕЛЗИЈУСА Уживајте док можете јер већ од овог датума СЛЕДИ ТЕМПЕРАТУРНИ ШОК

У Србији ће данас, 20. августа бити претежно сунчано и топло време, уз слаб до умерен, променљив ветар и температуре које ће се кретати од 11 до 33 степена, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.

У Београду ће време бити сунчано и топло уз највишу дневну температуру око 32 степена.



Топло и сунчано време задржаће се до петка, када се очекује пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином уз појачан северни ветар и пад температуре.



