ДАНАС ДО 33 СТЕПЕНА ЦЕЛЗИЈУСА Уживајте док можете јер већ од овог датума СЛЕДИ ТЕМПЕРАТУРНИ ШОК

20.08.2025. 07:27
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: pixabay.com

У Србији ће данас, 20. августа бити претежно сунчано и топло време, уз слаб до умерен, променљив ветар и температуре које ће се кретати од 11 до 33 степена, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.

У Београду ће време бити сунчано и топло уз највишу дневну температуру око 32 степена. 

Топло и сунчано време задржаће се до петка, када се очекује пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином уз појачан северни ветар и пад температуре.

(k1info.rs)

