ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА Време за чистији ваздух и мање гужве

22.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: Pixabay.com

Данас се широм света обележава Светски дан без аутомобила (World Car Free Day), иницијатива која подстиче људе да на један дан у години оставе лична возила код куће и користе алтернативне облике превоза – јавни превоз, бицикле или пешачење.

Циљ овог дана је да се смањи загађење ваздуха, бука у градовима и саобраћајне гужве, али и да се подигне свест о одрживој мобилности и здравијем начину живота. Градови широм света организују разне активности, од пешачких зона и бициклистичких тура, до радионица и едукативних програма за све узрасте.

Светски дан без аутомобила подсећа нас колико је важно да бринемо о животној средини и заједничком простору, али и да учинимо своје градове пријатнијим и безбеднијим за све учеснике у саобраћају.

светски дан без аутомобила
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
