ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА Време за чистији ваздух и мање гужве
22.09.2025. 11:24 11:33
Данас се широм света обележава Светски дан без аутомобила (World Car Free Day), иницијатива која подстиче људе да на један дан у години оставе лична возила код куће и користе алтернативне облике превоза – јавни превоз, бицикле или пешачење.
Циљ овог дана је да се смањи загађење ваздуха, бука у градовима и саобраћајне гужве, али и да се подигне свест о одрживој мобилности и здравијем начину живота. Градови широм света организују разне активности, од пешачких зона и бициклистичких тура, до радионица и едукативних програма за све узрасте.
Светски дан без аутомобила подсећа нас колико је важно да бринемо о животној средини и заједничком простору, али и да учинимо своје градове пријатнијим и безбеднијим за све учеснике у саобраћају.