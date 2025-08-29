ДАНАС СЛАВИМО РОМАНА ЧУДОТВОРЦА Чинио је чуда за душевно оболеле, а владика Николај за њега је рекао да је "земаљски анђео"
Свети Роман, познат и као „Роман Чудотворац“, био је монах, проповедник и просветитељ међу словенским народима, а православни верници славе данас његов дан
Према једној традицији, био је ученик Светог Климента Охридског и сарађивао са другим значајним свецима попут Прохора Пчињског и Јована Рилског.
Оснива манастир Ђунис, 888. године, код Ражња, где се и упокојио, а место његовог гроба касније је постало центар монашког живота и прерасло у манастир са његовим моштима. Овај манастир спада у најстарије у Србији, први пут помињан у хрисовуљи византијског цара Василија II из 1019. године.
Прича каже и да је манастир имао посебну улогу као уточиште душевно оболелих- кроз векове је „братство манастира бринуло о сумашедшима (душевним болесницима)“.
Владика Николај Велимировић описао је Романа Чудотворца као: „земaљског анђела и небеског човека“.