СТИЖЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ ИЗ РУСИЈЕ Температура пада и до 10 степени, ЕВО КАДА ЗАХЛАЂУЈЕ
Изнад већег дела Европе преовладава снажан антициклон, односно поље високог притиска, чији се центар налази над северозападом Европе. Овај систем делује и на време у Србији, а због њега циклони и облачност са падавинама не могу са Атлантика да продру унутар европског копна и до Србије. Истовремено, снажан циклон налази се над истоком Европе и Русијом, уз врло хладну ваздушну масу. Снажан циклон налази се и над западом Медитерана.
У Србији ће до четвртка бити умерено топло, уз смену сунчаних и облачних интервала. Максимална температура биће од 15 до 20 степени.
Ових дана веома хладна ваздушна маса већ је преплавила источну Европу, док се топла и даље налази над Медитераном.
Циклон са југа Медитерана и Јонског мора у четвртак ће Србији са југа донети наоблачење, а већ у ноћи ка петку на југу се очекује и киша.
У петак и суботу киша и пљускови очекују се широм Србије, нарочито на југу и истоку, док ће на крајњем северу и западу бити суво.
Циклон ће са североистока повући хладну ваздушну масу, па ће у петак бити релативно хладно. Максимална температура биће од 10 до 15 степени.
Дакле, петак и субота донеће Србији право јесење време. Стабилизација у недељу, али већ у уторак ново погоршање, да би након тога уследила стабилизација времена и пораст температура.