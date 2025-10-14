ЗНАЧАЈНО АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ КОД НОВЕ ВАРОШИ Живот из праисторије на увиду научницима
НОВА ВАРОШ: Током археолошких ископавања која Народни музеј Ужице спроводи код Нове Вароши на локалитету Црквине у Сеништима у западном делу сегмента четири на Хумци један, испод првог слоја плашта, пронађена је урна са остацима спаљеног покојника.
- У непосредној близини уочени су и трагови гарежи. Посуда је готово у потпуности очувана и са својим садржајем биће упућена на даље лабораторијске анализе. Овај налаз пружа важан увид у погребне ритуале заједнице која је насељавала ово подручје - саопштено је из Народног музеја Ужице.
Додају да се истраживања на локалитету настављају, али и да ово није једино значајно откриће на овом локалитету.
- Прошлогодишња истраживачка кампања донела је значајно откриће. Иако се првобитно трагало за остацима цркве, утврђено је да се на локалитету налазе праисторијске хумке. Археолошки налази из прве истражене хумке потврдили су да је реч о гробним конструкцијама које датирају из бронзаног доба, што ово налазиште чини изузетно важним за разумевање праисторије златиборског краја - истичу у Народном музеју Ужице.
Овогодишњи радови су усмерени на даље истраживање овог комплекса хумки, са циљем прикупљања нових података о начину сахрањивања, погребним ритуалима и материјалној култури заједница које су насељавале овај простор пре више хиљада година.
Пројекат археолошких истраживања локалитета Црквине у Сеништима, чији је носилац Народни музеј Ужице, финансира Министарство културе Републике Србије.