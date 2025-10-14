УХАПШЕНИ НИШКИ БИЗНИСМЕНИ Осумњичени да су „прали“ паре кроз лажне рачуне и фиктивне послове!
У наставку борбе против корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су три особе из Ниша због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца.
Ухапшени су В. Д. (1972), сувласник и бивше одговорно лице привредног друштва „Катрин компани“ из Ниша, М. Ц. (1979), оснивач и заступник привредног друштва „КГ- Катрин групација 2022“ из Ниша и, такође, сувласник и бивше одговорно лице „Катрин компани“, као и Д. М. (1965), одговорно лице привредног друштва „ГФ-Графичар систем“ из Београда.
В. Д. и М. Ц. су, како се сумња, током 2023. године, извршили пренос 8.970.000 динара са рачуна предузећа чији су сувласници на рачун привредног друштва чије је Д. М. одговорно лице, тако што су је по претходном договору ангажовали да сачини фиктивне рачуне „ГФ-Графичар систем“ за услугу шивења и испитивања тржишта у Босни и Херцеговини, иако су знали да то предузеће нема запослене раднике, магацински простор, опрему, машине и механизацију.
Затим је Д. М., по основу наводних позајмица, сав новац пренела на свој текући рачун, и одмах по пријему, електронским путем, по истом основу пребацивала на текуће рачуне осталих осумњичених.
Део новца у износу од 1.970.000 динара осумњичени В. Д. и М. Ц. су, како се сумња, подизали са рачуна и користили за сопствене потребе, док су преосталу суму уплатили на рачун свог предузећа директно и, по основу позајмица оснивача за ликвидност, преко „КГ- Катрин групација", и новац користили за своје потребе.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.