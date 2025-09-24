ДЕЦА ОД НАЈРАНИЈИХ ГОДИНА ТРЕБА ДА ЗНАЈУ ПРАВИЛА О САОБРАЋАЈУ Малишани да науче где прелазе улицу

Новаковић је за Танјуг рекао да је веома важно да се током “Каравана родитељства”, чији је организатор Министарство за бригу о породици и демографију, едукују и родитељи да би на правилан начин превозили децу у дечијим ауто-седиштима.

- Истраживање је показало да чак 90 одсто родитеља прави бар једну од грешака приликом везивања дечјих ауто-седишта. Неке од најчешћих грешака су да ауто-седиште није правилно везано или да дете није правилно причвршћено, односно да сами каишеви нису довољно причвршћени - навео је Новаковић.

Најмлађи су могли да на саобраћајном полигону науче основна правила у саобраћају која су важна за ђаке прваке.

- Пут од куће до школе је јако битно да их научимо. Важно је да их научимо где прелазимо улицу и да је то једино пешачки прелаз, као и које су то површине на којима можемо да се крећемо - то је тротоар. Наравно, ту је и књига ‘Пажљивкова правила о саобраћају’, коју ће сваки ђак првак у Србији до краја овог полугодишта добити бесплатно - рекао је Новаковић за Танјуг.