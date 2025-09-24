ДЕЦА ОД НАЈРАНИЈИХ ГОДИНА ТРЕБА ДА ЗНАЈУ ПРАВИЛА О САОБРАЋАЈУ Малишани да науче где прелазе улицу
Никола Новаковић из Агенције за безбедност саобраћаја (АБС) изјавио је да је важно да деца од најранијих година уче основна правила саобраћаја.
Новаковић је за Танјуг рекао да је веома важно да се током “Каравана родитељства”, чији је организатор Министарство за бригу о породици и демографију, едукују и родитељи да би на правилан начин превозили децу у дечијим ауто-седиштима.
- Истраживање је показало да чак 90 одсто родитеља прави бар једну од грешака приликом везивања дечјих ауто-седишта. Неке од најчешћих грешака су да ауто-седиште није правилно везано или да дете није правилно причвршћено, односно да сами каишеви нису довољно причвршћени - навео је Новаковић.
Најмлађи су могли да на саобраћајном полигону науче основна правила у саобраћају која су важна за ђаке прваке.
- Пут од куће до школе је јако битно да их научимо. Важно је да их научимо где прелазимо улицу и да је то једино пешачки прелаз, као и које су то површине на којима можемо да се крећемо - то је тротоар. Наравно, ту је и књига ‘Пажљивкова правила о саобраћају’, коју ће сваки ђак првак у Србији до краја овог полугодишта добити бесплатно - рекао је Новаковић за Танјуг.