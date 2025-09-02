ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА СЕПТЕМБАР Јакне и кишобрани су неизбежни од овог датума, следи нам ВЕЛИКИ ОБРТ
Летње време ће трајати, по свему судећи, још три недеље. Међутим, повремена облачност доноси нам пад температура и прекопотребну кишу. Прва таква промена у наредним данима, очекује нас већ у среду.
Климатолошко лето је завршено, а од 1. септембра почиње климатолошка јесен, иако ће летње температуре потрајати још око три недеље до календарског почетка јесени. Ураган Ерин, који је раније него обично започео сезону урагана на Атлантику, утицао је на јачање исландског циклона, доносећи топле југозападне ветрове и продужавајући лето у Србији. Данас, после свежег јутра са температурама од 12 до 19°C, очекује се претежно сунчано и топло време, са дневним температурама између 30 и 35°C, наводи метеоролог Ристић.
У среду и четвртак, 3. и 4. септембра, проћи ће последњи у низу слабих таласа влажног и мало свежијег ваздуха, што ће донети пролазну облачност, повремену кишу и благи пад температура на 26 до 30°C. Од петка, 5. септембра, па све до календарског почетка јесени 22. септембра, време ће се стабилизовати, уз пораст ваздушног притиска. Очекује се касно летње време са свежим јутрима и ноћима, топлим поподневима, пуно сунца и мало облака. Локални пљускови могући су углавном у брдско-планинским пределима, уз максималне температуре од 28 до 33°C и минималне од 15 до 20°C, док ће у котлинама и долинама река јутра бити хладнија, од 10 до 15°C.
Крајем септембра, око 25. септембра, стиже захлађење са севера Европе, које ће донети хладнији ваздух, наоблачење, кишу и појачан северозападни ветар. Максималне температуре тада ће се кретати између 14 и 18°C, а минималне од 8 до 12°C. Ристић саветује слојевито облачење због хладнијих јутра, док ће крајем месеца бити потребне јесење јакне. Такође, упозорава на наставак сушног периода, са ризиком од пожара и недостатка воде у бунарима и рекама.