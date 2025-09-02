clear sky
23°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА СЕПТЕМБАР Јакне и кишобрани су неизбежни од овог датума, следи нам ВЕЛИКИ ОБРТ

02.09.2025. 09:10 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Курир
Коментари (0)
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Летње време ће трајати, по свему судећи, још три недеље. Међутим, повремена облачност доноси нам пад температура и прекопотребну кишу. Прва таква промена у наредним данима, очекује нас већ у среду.

Климатолошко лето је завршено, а од 1. септембра почиње климатолошка јесен, иако ће летње температуре потрајати још око три недеље до календарског почетка јесени. Ураган Ерин, који је раније него обично започео сезону урагана на Атлантику, утицао је на јачање исландског циклона, доносећи топле југозападне ветрове и продужавајући лето у Србији. Данас, после свежег јутра са температурама од 12 до 19°C, очекује се претежно сунчано и топло време, са дневним температурама између 30 и 35°C, наводи метеоролог Ристић.

У среду и четвртак, 3. и 4. септембра, проћи ће последњи у низу слабих таласа влажног и мало свежијег ваздуха, што ће донети пролазну облачност, повремену кишу и благи пад температура на 26 до 30°C. Од петка, 5. септембра, па све до календарског почетка јесени 22. септембра, време ће се стабилизовати, уз пораст ваздушног притиска. Очекује се касно летње време са свежим јутрима и ноћима, топлим поподневима, пуно сунца и мало облака. Локални пљускови могући су углавном у брдско-планинским пределима, уз максималне температуре од 28 до 33°C и минималне од 15 до 20°C, док ће у котлинама и долинама река јутра бити хладнија, од 10 до 15°C.

Крајем септембра, око 25. септембра, стиже захлађење са севера Европе, које ће донети хладнији ваздух, наоблачење, кишу и појачан северозападни ветар. Максималне температуре тада ће се кретати између 14 и 18°C, а минималне од 8 до 12°C. Ристић саветује слојевито облачење због хладнијих јутра, док ће крајем месеца бити потребне јесење јакне. Такође, упозорава на наставак сушног периода, са ризиком од пожара и недостатка воде у бунарима и рекама.

Метео метеоролог иван ристић
Извор:
Дневник, Курир
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај