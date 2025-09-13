overcast clouds
27°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕВЕТ БЕБА У ЈЕДНОМ ДАНУ Прелепе вести стижу из породилишта, Крагујевац богатији за пет дечака и четири девојчице

13.09.2025. 12:38 12:44
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Коментари (0)
бебе
Фото: Рина

Из крагујевачког породилишта поново стижу лепе вести јер је током претходна 24 сата рођено девет беба.

“Град на Лепеници је богатији за пет дечака и четири девојчице. Родитељима честитамо, а малишанима желимо дуг и срећан живот”, кажу за агенцију Рина у крагујевачком породилишту.

Двоцифрени број беба рођених у Крагујевцу за један дан постигнут је пре неколико дана, када је за 24 сата на свет стигло десет малишана.

крагујевац бебе породилиште
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај