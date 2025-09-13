ДЕВЕТ БЕБА У ЈЕДНОМ ДАНУ Прелепе вести стижу из породилишта, Крагујевац богатији за пет дечака и четири девојчице
13.09.2025. 12:38 12:44
Из крагујевачког породилишта поново стижу лепе вести јер је током претходна 24 сата рођено девет беба.
“Град на Лепеници је богатији за пет дечака и четири девојчице. Родитељима честитамо, а малишанима желимо дуг и срећан живот”, кажу за агенцију Рина у крагујевачком породилишту.
Двоцифрени број беба рођених у Крагујевцу за један дан постигнут је пре неколико дана, када је за 24 сата на свет стигло десет малишана.