ДИГИТАЛИЗАЦИЈОМ СЕ ПАПИРНА ДОКУМЕНТА ЗАМЕЊУЈУ ЕЛЕКТРОНСКИМ Почела јавна расправа о Нацрту закона о еБоловању
Први од четири округла стола у оквиру јавне расправе о Нацрту Закона о размени података докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем система “е-Боловање - послодавац” одржан је у просторијама НАЛЕД-а у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу.
Јавна расправа отворена је до 1. октобра, а очекује се да примена закона почне од почетка наредне године, саопштио је НАЛЕД, а преноси Танјуг.
Кључна унапређења, како је истакнуто, односе се на остваривање права и исплату накнаде зараде током привремене спречености за рад, при чему се дигитализацијом ових поступака папирна документа замењују електронским и тиме елиминише потреба за њиховим физичким достављањем, смањују број одлазака код изабраног лекара и административни трошкови.
Према речима саветника за дигитализацију у Министарству здравља Николе Радомана, начин рада новог решења ослања се на пријаву преко портала еУправа коришћењем квалификованих електронских сертификата. Привредна друштва која су већ регистрована на порталу, уз постојећи налог добијају и могућност коришћења новог система “е-Боловање – Послодавац”, док је за оне који још нису у систему омогућена једноставна и бесплатна регистрација. Радоман објашњава да након пријаве, овлашћени корисници имају увид у листу отворених боловања запослених у својој организацији, без приказа дијагнозе или других осетљивих здравствених података, што је предвиђено искључиво уколико сам запослени то захтева од изабраног лекара.
- Изабрани лекар у систем уноси датум очекиваног трајања боловања, које се затвара када тај датум дође, а дознаке се аутоматски прослеђују послодавцу. У случају потребе продужетка, пацијент је дужан да се јави изабраном лекару, који након контроле кроз систем може да начини потребне измене - објаснио је Радоман.
Послодавац, такође, има и могућност подношења приговора на оцену изабраног лекара и првостепене лекарске комисије, као и да захтева поновно оцењивање или вештачење привремене спречености за рад
У складу са важећим прописима, запослени морају да обавесте послодавца о отварању боловања у року од три дана, доставом потврде о привременој спречености за рад, док ће нови закон увести обавезу електронског слања потврда и дознака директно од изабраног лекара ка послодавцу. Путем новог софтверског решења послодавац електронски шаље захтеве за обрачун накнада зарада запослених РФЗО-у, када она пада на терет Фонда, а за узврат добија обрачун на основу кога врши исплату.
Члан радне групе за израду Нацрта Закона Јелена Бојовић истакла је да је циљ овог закона да се убрза и поједностави процес остваривања права из здравственог осигурања и Закона о раду и обезбеди поуздана и транспарентна размена података између лекара, послодавца и РФЗО-а.
Законски заступник
Приступ систему уређен је кроз неколико јасно дефинисаних улога. Основна улога је “законски заступник”, који може да додељује даље приступ за преглед боловања, рад са боловањима или рад са обрачунима. Предлагач Закона је Канцеларија за ИТ и еУправу, а у изради су учествовали и Министарство здравља, Министарство финансија, Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републички фонд за здравствено осигурање, док се препорука налази и у Сивој књизи НАЛЕД-а као један од приоритета привреде.
- Систем омогућава приказ и преузимање електронских потврда и дознака и подношење захтева за обрачун накнаде зараде, чиме се значајно смањује административно оптерећење привреде, а грађани који су на боловању више не носе документацију између шалтера и послодаваца - навела је Бојовић.
Овај систем омогућиће и израду интерних извештаја који ће послодавцима олакшати планирање рада, увидом у укупан преглед свих боловања, као и информације да ли боловање пада на терет послодавца или РФЗО, у којим филијалама, домовима здравља и код којих изабраних лекара је боловање отворено.