ВРЕМЕ СЕ ПРЕОКРЕЋЕ: ДО 20 ЛИТАРА КИШЕ И ЈАКИ ВЕТРОВИ У СРБИЈИ Ловац на суперћелије упозорава на временске прилике наредних дана
Метеоролог Иван Ристић каже да ARW-IR ловац на суперћелијске олује најављује пуно пљускова и кише у суботу, 30. августа поподне и увече и да још једну сличну кишну епизоду очекује у уторак, 2. септембра.
Наредна два дана се очекује топло време са температурама преко 35 степени, а од викенда погоршање.
"Две кишне епизоде су пред нама. Прва иде у суботу, 30. августа, друга у уторак, 2. септембра, поподне и увече. У суботу се очекује до 20 литара по метру квадратном кише у суботу и суботу на недељу, скоро цео дан се очекују падавине и у току ноћи ће бити повремено кише. У уторак, поподне, крајем дана и у току ноћи, је јако слично, очекује се исто количини падавина, од 15 до 20 литара по метру квадратном", каже Ристић.
На питање где се очекују непогоде са јаким ветром, каже да за сада модели дају прво Војводину, Мачву и после Београд, централну Србију, Шумадију.
"За сада нема тачних позиција, али модел за ове делове даје највеће шансе за невреме тренутно", каже Ристић.
Напомиње да ће после кишних дана почети да расте ваздушни притисак и од 4-5. септембра долази стабилизација времена.
"Биће и пријатније, око 30 степени. Неће бити ни топло ни хладно. Већ од 1. септембра биће пуно сунчаних, летњих и тропских дана у првој половини септембра. Лето нас не напушта, тек око 22. септембра очекује се јаче захлађење. Kао што је сада поларни вртлог донео ниске јутарње температуре, тада ће са доласком хладног ваздуха дневне температуре пасти на 14-15 степени. За веће количине падавина у септембру мораћемо да сачекамо почетак јесени", каже Ристић.
Марко Чубрило, матеоролог аматер, најавио је да ће од среде до суботе бити врло топло и да ће онда уследити освежење које би потрајало до око 5. септембра.
Очекује да са “нестабилностима у суботу осетно освежење и да максималне температуре ваздуха буду од око 19 на западу до око 37 на истоку региона”.
Другог дана викенда понегде слаба киша или пљусак уз пријатне максимуме од 22 до 27 степени Целзијуса и умерен, северозападни ветар. Понедељак доноси суво и топло време уз максимуме од 25 до 30 степени Целзијуса, док се у уторак, 2. септембра, очекује ново погоршање уз грмљавинске пљускове и локалне непогоде тако да би око следеће среде било осетно свежије уз максимуме од 17 до 24 степена Целзијуса, закључује Чубрило.