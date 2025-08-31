broken clouds
17°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОБРО СЕ ОБУЦИТЕ Данас осетно хладније и облачно време МЕСТИМИЧНО ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА

31.08.2025. 07:43 07:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У Србији се данас очекује променљиво и претежно облачно и свежије време, местимично с кишом и локалним пљусковима са грмљавином, који понегде могу бити израженији, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни и северозападни.

Најнижа температура биће од 14 до 18 степени, а највиша од 22 до 27.

У Београду се очекује претежно облачно и свежије, повремено са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

Касније поподне и увече биће суво, наводи се у прогнози РХМЗ.

Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни.

Најнижа температура биће око 17 степени, а највиша око 24.

Током идућих седам дана очекује се већином претежно сунчано и топло време, само у понедељак у првом делу дана на истоку и југоистоку умерено облачно, понегде са краткотрајном кишом, а јаче пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином очекује се у уторак крајем дана на северозападу, током ноћи ка среди и у среду и у осталим деловима Србије.

 

РХМЗ Метео временска прогноза облачно
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај