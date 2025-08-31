ДОБРО СЕ ОБУЦИТЕ Данас осетно хладније и облачно време МЕСТИМИЧНО ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА
У Србији се данас очекује променљиво и претежно облачно и свежије време, местимично с кишом и локалним пљусковима са грмљавином, који понегде могу бити израженији, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).
Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни и северозападни.
Најнижа температура биће од 14 до 18 степени, а највиша од 22 до 27.
У Београду се очекује претежно облачно и свежије, повремено са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
Касније поподне и увече биће суво, наводи се у прогнози РХМЗ.
Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни.
Најнижа температура биће око 17 степени, а највиша око 24.
Током идућих седам дана очекује се већином претежно сунчано и топло време, само у понедељак у првом делу дана на истоку и југоистоку умерено облачно, понегде са краткотрајном кишом, а јаче пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином очекује се у уторак крајем дана на северозападу, током ноћи ка среди и у среду и у осталим деловима Србије.