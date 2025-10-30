У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА УСКОРО И ТРЕЋА СМЕНА Лончар: Циљ је да грађани брже добију помоћ
БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да ће у домовима здравља бити уведене ноћне смене са циљем да се смање гужве и чекања у ургентним центрима, а да грађани брже добију адекватну лекарску помоћ.
Лончар је рекао да ће следеће седмице бити одржан састанак са директорима домова здравља о новој организацији рада и увођењу ноћне смене са дежурним лекаром и медицинским техничаром.
"Мислим да ћемо помоћи грађанима да брже стигну до лекара, да добију адекватну помоћ, да не морају да губе време и да чекају у ургентним центрима где има пацијената који су ургентнији и комплекснији. Грађани ће моћи ноћу да се јаве у дом здравља ако имају температуру, да им неко послуша плућа, да виде шта је са кашљем, да ураде хитну крвну слику... Мислим да су то битне ствари и да ће грађанима много значити, посебно у великим градовима као што су Београд, Нови Сад, Ниш...", рекао је Лончар за ТВ Пинк.
Он је рекао и да се више од 150 здравствених радника вратило из иностранства да раде у Србији и додао да се враћају из најразвијенијих земаља, из САД, из Кувајта, Уједињених Арапских Емирата и да преносе своје искуство и унапређују наш здравствени систем.
Лончар је рекао да је само у овој години 100 младих лекара и најбољих дипломаца добило посао и да држава улаже у младе и њихове специјализације, а да су раније одлазили у иностранство, јер нису могли да се запосле у Србији.
Лончар је рекао и да је кад год је било довољно новца у буџету, одвајано за здравствене раднике и да је сваке године било једно или два повећања.
"Да није било ових такозваних блокадера, људи који спроводе насиље, те плате би биле повећане више пута и био би већи проценат повећања. Било би изграђено више болница, више путева, јер не можете то да урадите кад блокирате, заустављате функционисање државе, када вршите насиље, малтретирате људе, палите и разбијате. Тада не можете да обезбедите веће плате, да обезбедите боље услове, да обезбедите више болница, више путева и свега. То грађани морају да знају", рекао је Лончар.
Навео је да је много пројеката у здравству који се раде, од "Тиршове 2", болница у Прокупљу, Лесковцу, Новом Пазару, да се ради нова Хитна помоћ у Београду...
Министар је казао да је презадовољан новим Клиничким центром у Београду са најбољим опремом и лекарима.
"Поносан сам што долазе људи из целог региона да им се овде реше проблеми. Морамо да наставимо и да исто буде и у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, да имамо те центре", рекао је Лончар.
Говорећи о листама чекања, министар је рекао да је ситуација много боља него што је била, да у државним установама више нема листа чекања за операцију катаракте, а да се поправила ситуација и са листом чекања за операцију колена.
"Сигуран сам, да нисмо имали сва ова дешавања, да смо могли нормално да радимо, да нормално функционишемо, да људи нису били у неком страху и свему томе, да би тај резултат био још бољи. Не само у листама чекања, него у свему другоме. Листе чекања постоје свугде у свету и много су веће, али боримо се и решавамо их свакодневно", казао је министар.
Министар је казао да су остварени велики успеси здравственог система када је реч о трансплатацијама и донорским картицама и навео да је за непуних десет месеци урађено више од 100 трансплантација.
"To је помак. Наставићемо даље, свака част људима који раде те трансплантације и учествују у целом том програму, у промоцији тога. То је нешто најзахтевније што постоји у медицини, да се ради трансплантација срца, јетре, бубрега. Надам се да у следећој години ћемо кренути са трансплантацијом плућа у Србији, то су ствари које су битне за грађане Србије", рекао је Лончар.