ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА БРУЦОШЕ Шансу за буџет има више од 2.200 кандидата
БЕОГРАД: Пријемни испити за упис на факултете Универзитета у Београду у другом уписном року почињу у петак, а упис ће бити завршен до 16. септембра.
Како је Универзитет у Београду саопштио после првог уписног рока, за други уписни рок преостало је 4.325 места, од којих је 2.210 места за студенте који ће бити уписани на буџету и 2.115 места за самофинансирајуће студенте.
Пријемни испит сутра се одржава на Математичком, Економском, Физичком, Грађевинском, Саобраћајном, Биолошком, Филозофском, Хемијском, Правном, Машинском, Електротехничком, Географском, Шумарском, Рударско - геолошком факултету, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултету за образовање учитеља и васпитача, Факултету политичких наука, Православно богословском факултету, Факултету безбедности, На Технолошко - металуршком факултету пријемни ће биит одржан 5. и 6. септембра.
У недељу, 7. септембра, пријемни испит биће одржан на Архитектонском факултету. Такође, пријемни испит на Филолошком факултету, Факултету ветеринарске медицине, Факултету за физичку хемију, као и на Техничком факултету у Бору који припада Универзитету у Београду биће одржан у понедељак, 8. септембра.
У другом уписном року кандидати пријемне испите не могу да полажу на 17 студијских програма, јер су попуњена сва места, а на 15 студијских програма могу пријемне испите да полажу само за места на самофинансирању, пошто су попуњена буџетска места. Слободних места на буџету и на самофинансирању има на појединим смеровима на Грађевинском, Рударско-геолошком, Саобраћајном, Технолошко-металуршком, Пољопривредном, Шумарском, Православно-богословском, Филолошком, Филозофском, Математичком, Хемијском, Физичком, Биолошком, Географском факултету, Факултету политичких наука, Факултету за образовање учитеља и васпитача, Факултету спорта и физичког васпитања, Факултету за физичку хемију и на Техничком факултету у Бору који припада Универзитету у Београду.
У првом уписном року уписана су 10.984 студента, од којих је 7.592 уписано на терет буџета, а 3.392 као самофинансирајући студенти. По програму афирмативних мера (студенти са посебним потребама и ромске националности) уписана су 72 студента.
У првом уписном року попуњена су сва места на 17 студијских програма - на Медицинском факултету на смеру Медицина, на Стоматолошком факултету на смеровима Интегрисане студије стоматологије и Зубни техничар протетичар, на Фармацеутском факултету на смеру Фармациија - медицинска биохемија, на Биолошком факултету на смеру Молекуларна биологија и физиологија, на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР) на смеру Логопедија, на Филозофском факултету на смеровима Психологије, Педагогије и Андрагогије, на Факултету политичких наука на смеру Међународне студије, на Факултету организационих наука на оба смера, на Електротехничком факултету на смеру Електротехника и рачунарство, Економском факулету на смеру Економија, пословно управљање и статистика и на Архитектонском факултету на смеру основних академских и интегрисаних академских студија архитектуре.
Други уписни рок на факултете Универзитета у Београду завршава се уписом кандидата до 16. септембра. Трећи уписни рок на Универзитету у Београду почеће пријављивањем кандидата 1. октобра и завршити се уписом до 13. октобра.
У школској 2025/26.години планирано је да се на 106 студијских програма на факултетима Универзитета у Београду упише 15.248 студента (9.745 на буџет и 5.503 самофинансирајућих) на основне и интегрисане академске студије и на два студијска програма основних струковних студија 50 студената (самофинансирајућих).
Пријемни испити у другом уписном року на Универзитету у Нишу биће одржани у периоду од 8. до 12. септембра, након чега ће од 15. до 26. септембра бити реализован упис кандидата.
На Универзитету у Новом Саду у другом уписном року пријемни испити биће одржани 8. и 9. септембра, а завршетак другог уписног рока је 30. септембра.
На Универзитету у Крагујевцу други уписни рок је почео 18. августа и траје до 26. септембра.
На Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици пријемни испити у другом уписном року биће одржани 5. и 6. септембра, а предвиђено је да се упис заврши 13. септембра.
На Државном универзитету у Новом Пазару (ДУНП) пријављавање кандидата за други уписни рок почело је 27. августа и трајаће до 15. септембра, а термин полагања пријемног испита биће накнадно објављен.