ДРЖАВА У БОРБИ СА ГЛОБАЛНИМ ПРОБЛЕМОМ- "ТИХИМ УБИЦОМ" У Србији формирана Радна група за превенцију и лечење дијабетеса- Уведене нове анализе за рану дијагнозу, деци обезбеђени БЕСПЛАТНИ СЕНЗОРИ
Министарство здравља је формирало Радну групу и Републичку стручну комисију за превенцију и лечење дијабетеса, а у току је израда Новог националног програма за дијабетес и Националног водича за шећерне болести.
Овај програм обухватиће период од 2025. до 2029. године.
Србија спроводи јак и системски приступ превенцији дијабетеса. Комбинује националне стратегије (скрининг, сензори, стручни програми, образовање) са локалним иницијативама попут које потпомажу превенцију кроз стицање здравих навика и друштвену подршку.
Поводом Светског дана дијабетеса, 14. новембра, организовани су превентивни прегледи у које је укључено близу 240.000 грађана.
Уведене су нове анализе хемоглобина које поспешују рану дијагнозу, док су деци и млађима до 18 година обезбеђени бесплатни сензори, а планира се проширење те мере и на труднице и друге приоритетне групе.
Право на сензоре који мере ниво шећера у међућелијског течности 24 сата дневно и алармирају кад пада ка хипогликемији или расте ка хипергликемији, о трошку државе, имају деца оболела од Т1ДМ до навршених 18 година и одрасли са Т1ДМ који су на терапији инсулинском пумпом сходно индикацијама за добијање пумпе.
Србија спада међу земље у којима је већина лекова и технологија (нпр. инсулин и мониторинг) доступна скоро бесплатно кроз Национални здравствени фонд.
Осим лекова и бесплатних сензора, Министарство здравља планира и обнову и проширење Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања", у Аранђеловцу. То је једина установа у нашој земљи која је специјализована за продужено лечење, едукацију и рехабилитацију деце која болују од дијабетеса. У дограђеном објекту, планирано је 80 нових смештајних капацитета.
Превенција дијабетеса
Према Институту „Др Милан Јовановић Батут“, у Србији постоји око 710.000 случајева дијабетеса, што чини приближно 12,4% одраслог становништва, док је око 36% дијабетичара типа 2 недијагностиковано.
Црна статистика каже и да од овог „тихог убице“, како још називају ову незаразну болест, у Србије годишње умре 3.000 људи.
Стручњаци наводе да су превелика телесна тежина и гојазност кључни фактори ризика за тип 2 дијабетеса, док су други ризици нездрава исхрана, недостатак физичке активности, пушење, хипертензија, висок холестерол и старост. Како би превенција била што успешнија, потребно је да се грађани придржавају здраве исхране, као редовног вежбања.
Рана детекција и редовни здравствени прегледи (нарочито код људи са факторима ризика) су примарни.