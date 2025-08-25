clear sky
24°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРЖАВА У БОРБИ СА ГЛОБАЛНИМ ПРОБЛЕМОМ- "ТИХИМ УБИЦОМ" У Србији формирана Радна група за превенцију и лечење дијабетеса- Уведене нове анализе за рану дијагнозу, деци обезбеђени БЕСПЛАТНИ СЕНЗОРИ

25.08.2025. 13:37 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
dijabetes
Фото: unsplash.com/Ilustracija

Министарство здравља је формирало Радну групу и Републичку стручну комисију за превенцију и лечење дијабетеса, а у току је израда Новог националног програма за дијабетес и Националног водича за шећерне болести.

Овај програм обухватиће период од 2025. до 2029. године.

Србија спроводи јак и системски приступ превенцији дијабетеса. Комбинује националне стратегије (скрининг, сензори, стручни програми, образовање) са локалним иницијативама попут које потпомажу превенцију кроз стицање здравих навика и друштвену подршку.

Поводом Светског дана дијабетеса, 14. новембра, организовани су превентивни прегледи у које је укључено близу 240.000 грађана.

Уведене су нове анализе хемоглобина које поспешују рану дијагнозу, док су деци и млађима до 18 година обезбеђени бесплатни сензори, а планира се проширење те мере и на труднице и друге приоритетне групе.

Право на сензоре који мере ниво шећера у међућелијског течности 24 сата дневно и алармирају кад пада ка хипогликемији или расте ка хипергликемији, о трошку државе, имају деца оболела од Т1ДМ до навршених 18 година и одрасли са Т1ДМ који су на терапији инсулинском пумпом сходно индикацијама за добијање пумпе.

dijabetes
Фото: unsplash.com/Ilustracija

Србија спада међу земље у којима је већина лекова и технологија (нпр. инсулин и мониторинг) доступна скоро бесплатно кроз Национални здравствени фонд.

Осим лекова и бесплатних сензора, Министарство здравља планира и обнову и проширење Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања", у Аранђеловцу. То је једина установа у нашој земљи која је специјализована за продужено лечење, едукацију и рехабилитацију деце која болују од дијабетеса. У дограђеном објекту, планирано је 80 нових смештајних капацитета.

Превенција дијабетеса

Према Институту „Др Милан Јовановић Батут“, у Србији постоји око 710.000 случајева дијабетеса, што чини приближно 12,4% одраслог становништва, док је око 36% дијабетичара типа 2 недијагностиковано.

Црна статистика каже и да од овог „тихог убице“, како још називају ову незаразну болест, у Србије годишње умре 3.000 људи.

Стручњаци наводе да су превелика телесна тежина и гојазност кључни фактори ризика за тип 2 дијабетеса, док су други ризици нездрава исхрана, недостатак физичке активности, пушење, хипертензија, висок холестерол и старост. Како би превенција била што успешнија, потребно је да се грађани придржавају здраве исхране, као редовног вежбања.

salata
Фото: unsplash.com

Рана детекција и редовни здравствени прегледи (нарочито код људи са факторима ризика) су примарни. 
 

дијабетес лек Министарство здравља
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај