ДУГОТРАЈАН ТОПЛОТНИ ТАЛАС ИСУШИО ЧЕСМЕ Проглашена ванредна ситуација У ОВОЈ ОПШТИНИ

25.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
blic.rs
топлотни талас
Фото: Pixabay.com

На територији општине Мајданпек, због појаве јаког и дуготрајног топлотног таласа, услед чега је дошло до несташице воде, проглашена је ванредна ситуација у суботу, 23. августа.

Како се наводи у званичном саопштењу Штаб за ванредне ситуације, јак и дуготрајан топлотни талас проузроковао је неповољну хидролошку ситуацију која је довела до несташице воде за пиће и смањење испоруке воде грађанима општине Мајданпек.

"Ванредна ситуација ће трајати све до стабилизације водоснабдевања, а све актуелне послове током ванредне ситуације организоваће и пратити председници месних заједница, директори комуналних предузећа, односно представници Општинске управе. У међувремену, угрожена села и домаћинства водом за пиће биће снабдевана из цистерни Предузећа за путеве Мајданпек и Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“, рекао је на седници Штаба Драган Поповић, командант Штаба и председник Општине. 

Са седнице Штаба још једном је упућен апел свима да воду за пиће рационално троше.

(blic.rs)

Пише:
Дневник
