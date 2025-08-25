ДУГОТРАЈАН ТОПЛОТНИ ТАЛАС ИСУШИО ЧЕСМЕ Проглашена ванредна ситуација У ОВОЈ ОПШТИНИ
На територији општине Мајданпек, због појаве јаког и дуготрајног топлотног таласа, услед чега је дошло до несташице воде, проглашена је ванредна ситуација у суботу, 23. августа.
Како се наводи у званичном саопштењу Штаб за ванредне ситуације, јак и дуготрајан топлотни талас проузроковао је неповољну хидролошку ситуацију која је довела до несташице воде за пиће и смањење испоруке воде грађанима општине Мајданпек.
"Ванредна ситуација ће трајати све до стабилизације водоснабдевања, а све актуелне послове током ванредне ситуације организоваће и пратити председници месних заједница, директори комуналних предузећа, односно представници Општинске управе. У међувремену, угрожена села и домаћинства водом за пиће биће снабдевана из цистерни Предузећа за путеве Мајданпек и Јавног комуналног предузећа „Доњи Милановац“, рекао је на седници Штаба Драган Поповић, командант Штаба и председник Општине.
Са седнице Штаба још једном је упућен апел свима да воду за пиће рационално троше.
(blic.rs)