Е-РЕЦЕПТ ОД САДА И У ПРИВАТНИМ ОРДИНАЦИЈАМА Ево како ће функционисати
БЕОГРАД: Јавно предузеће „Пошта Србије“ потписало је данас Уговор о пословно-техничкој сарадњи са компанијама НИТЕС доо и МЕДИТ доо, којим се омогућава услуга Е-рецепт и у приватним здравственим установама, а вршилац дужности генералног директора ЈП „Пошта Србије“ Зоран Анђелковић је најавио, у присуству министра здравља Златибора Лончара, да ће та услуга бити доступна већ почетком наредне године.
Приватне здравствене установе биће укључене у систем електронског издавања рецепата путем платформе електронске подршке приватном сектору коју је развила „Пошта Србије“.
Тиме ће бити омогућена интеграција приватне здравствене праксе са здравственим информационим системом Србије и створени технички услови да и лекари у приватној пракси уместо папирних издају електронске рецепте на исти начин као у државним здравственим установама.
Министар здравља Златибор Лончар истакао је да је дошао дан у којем ће се повезати приватни и државни здравствени систем.
„Прекомерна употреба лекова је један од проблема који имамо, посебно прекомерна употреба антибиотика. То изазива резистентност, што значи да их након дуге употребе више не можете користити и то доводи до тога да не реагујете на одређене антибиотике. Овим ћемо решити и тај проблем, јер ће постојати база која ће омогућити да сваки пацијент зна који лек ми је преписан, а увид у то ће имати и лекар у приватној и лекар у државној пракси“, рекао је Лончар медијима у Главној пошти у Београду.
Према његовим речима, софтвер ће се алармирати када уочи да неко користи лекове у комбинацији са другим лековима које не би смео.
„Софтвер ће упозоравати лекара, и лекар и пацијент ће имати увид у све што се дешава“, навео је министар здравља.
Он напомиње да ова услуга неће захтевати додатна средства из буџета, јер ће трошкове сносити „Пошта Србије“.
„Министарство здравља ће искористити време да обавести све приватне здравствене установе које желе да учествују у овоме. То је нешто што је на озбиљну добробит грађана, али и здравственог система и лекара“, рекао је Лончар
Вршилац дужности генералног директора ЈП „Пошта Србије“ Зоран Анђелковић захвалио је надлежним институцијама и министру здравља на посвећености и подршци приликом реализације пројекта.
„Обићи ћемо све домове здравља како бисмо се договорили да већ почетком године пружимо ову услугу свим грађанима Србије“, рекао је Анђелковић.
На пројекту се, како каже, радило годину дана.
Анђелковић истиче да ће услуга већ почетком године бити доступна у свим приватним здравственим установама што ће, како каже, бити корисно и за здравствене раднике и за пацијенте.
Генерални директор „Поште Србије“ најавио је 7. октобра отварање петог логистичког центра са роботима у Краљеву, наводећи да то јавно предузеће тежи дигитализацији и примени вештачке интелигенције у пракси.
Међу присутнима били су и директор компаније Нитес доо Милош Живановић, као и директорка компаније Медит доо Мирјана Милутиновић.
Пројекат увођења електронског рецепта започет је 30. октобра 2017. године имплементацијским тестом у 10 градских општина града Београда у здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите.
У децембру 2017. године укључене су и преостале београдске општине, као и одређени делови Војводине, централне и јужне Србије, што је у укупном броју износило 62 установе примарног нивоа здравствене заштите.
Током првог квартала 2018. године завршена је имплементација на територији Војводине, а након тога и у читавој централној и јужној Србији.
Успешно је извршена интеграција са девет различитих софтверских решења која се користе као здравствени информациони систем на примарном нивоу здравствене заштите.
Електронски рецепт се може реализовати у апотекама широм Србије које имају уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање о издавању лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Годишње се на издавању електронских уместо рецепата на папиру остваре уштеде од приближно два милиона евра.