ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА ЕР СРБИЈЕ У ТЦ „ГАЛЕРИЈА“: Попусти од 20 одсто само у среду, 24. септембра, за 30 дестинација! Ево у колико часова креће акција
Ер Србија пружа јединствену прилику за све путнике који у среду, 24. септембра, у периоду од 10 до 22 часа, посете пословницу у београдском тржном центру „Галерија“.
Само тог дана, путници ће моћи да искористе попуст од 20 одсто на износ тарифе авио-карата за више од 30 популарних дестинација из мреже Ер Србије.
Ова промотивна акција важи искључиво у пословници Ер Србије у тржном центру „Галерија“, а додатна предност је што попуст није везан за период путовања – можете резервисати карте за било који датум према вашим плановима.
„Лето је за нама, али јесен доноси много разлога за откривање нових дестинација. Са 20 одсто попуста на износ тарифе авио-карата до бројних европских градова, ова акција представља одличну прилику за све који планирају пословна путовања, викенд одморе или дуже одморе. Желели смо да на посебан начин захвалимо нашим путницима и истовремено им приближимо понуду Ер Србије. Позивамо вас да посетите нашу пословницу у тржном центру ‘Галерија’ у среду, 24. септембра, и искористите ову јединствену понуду,“ изјавио је Бошко Рупић, директор за комерцијалу и стратегију Ер Србије.
Понуда обухвата бројне популарне дестинације из Београда, као што су Амстердам, Атина, Барселона, Болоња, Бања Лука, Будимпешта, Анкара, Франкфурт, Гетеборг, Хановер, Хамбург, Краков, Љубљана, Лион, Милано, Напуљ, Нирнберг, Мостар, Букурешт, Палермо, Рим, Скопље, Софија, Штутгарт, Подгорица, Тирана, Венеција, Цирих и Женева.
Путници из Ниша могу да бирају међу дестинацијама као што су Истанбул, Љубљана и Франкфурт Хан, док путници из Краљева могу да искористе попуст за летове до Истанбула.
За више информација, посетите званични веб-сајт компаније www.airserbia.com или се обратите тиму Ер Србије у пословници.