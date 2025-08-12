ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ПОСТАЈЕ ОБАВЕЗАН Без њега нема продаје, издавања ни реновирања стана НИ СТАРЕ ЗГРАДЕ НИСУ ИЗУЗЕТЕ
Према новом Закону о планирању и изградњи, енергетски пасош је обавезан. Још има кочница за његову пуну примену.
У Европској унији тај сертификат је лична карта сваке некретнине без које нема продаје, куповине, издавања ни адаптације стана. Енергетске пасоше мораће да имају и старе зграде.
Професорка Машинског факултета Маја Тодоровић објашњава да је енергетски пасош неки вид легитимације на пет страна, која се односи на енергетске потребе зграде.
"Прва страна је информативна где је дат графички приказ енергетског разреда, друга страна даје друге податке који су релевантни, трећа страна даје преглед врсте енергије које се користе", наводи Тодоровићева.
Додаје да је четврта страна предвиђена за листу мера за унапређење енергетске ефикасности постојеће зграде, а да пета страна садржи листу коришћених техничких термина.
Сертификат за нове и постојеће објекте
"Предвиђено је да нове зграде које се пројектују, граде у складу са овим законом, да имају сертификат", рекла је Тодоровићева.
Како каже, одредба је уведена и за постојеће објекте уз прелазни период за прибављање енергетског сертификата од три до 10 година, у зависности од тога која је намена зграде.
"Када се ради сертификација једне стамбене зграде, сертификат важи и за сваки стан. Дешава се да је у питању постојећа зграда, у том случају власник може независно сертификовати свој стан", рекла је Тодоровићева.
Код кога су пасоши
Објаснила је да енергетски пасош, уколико је нова зграда, на увид дају директно инвеститори, а власници ако је у питању стара градња.
"Инвеститор, односно власник зграде је обавезан да прибави енергетски сертификат и то у фази завршетка радова", наводи Тодоровићева.
Истакла је да Србији недостаје само још један значајан корак како би се ускладили са директивом ЕУ.
"Недостаје нам један веома значајан корак, а то је да уведемо прорачун свих енергија које се користе у згради, принцип зграда скоро нулте потрошње енергије, као и угљенично неутралних зграда, што је већ обухваћено нашим стратешким документима", објаснила је Тодоровићева.
Ефикасна зграда значи мање трошкове
Професорка Машинског факултета наводи да је енергетски пасош важан како би власници имали увид у енергетски трошак за неки објекат.
"Веома је значајно када имате ефикасну зграду која је у разреду Б, А или А+, то значи да ће ваши месечни трошкови бити изузетно ниски", указала је Тодоровићева.
Истакла је да је потребно увести јачу контролу, односно, независну инспекцију већ издатих енергетских пасоша који пролазе кроз централни регистар.
"Сваки грађанин може да приступи централном регистру, линк је www.crep.gov.rs. Ту су издати пасоши, као и овлашћене организације и инжењери који спроводе овај посао", закључила је Тодоровићева.