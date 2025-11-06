ЕПИСКОП СЕРГИЈЕ У ДРВАРУ Изградње парохијског дома на дневном реду
06.11.2025. 17:32 17:33
ДРВАР: Епископ бихаћко-петровачки Сергије боравио је данас у званичној посети општини Дрвар, где је са начелником Општине Душицом Рунић разговарао о раду и потребама Храма Светог Саве, као и пројекту изградње централног парохијског дома, који ће допринети јачању духовног и друштвеног живота верника.
Рунићева је изјавила за Срну да је сарадња локалне заједнице и Цркве од суштинског значаја за очување традиције, духовности и идентитета српског народа на овим просторима.
Она је захвалила епископу Сергију на посети и континуираној подршци.