ЕР СРБИЈА ЧАСТИ ПУТНИКЕ ЗА РОЂЕНДАН! Остварите попусте за летове до 50 дестинација широм света, ЕВО КАКО

24.10.2025. 15:47 15:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Ер Србија промо

БЕОГРАД: Kомпанија ЕР Србија припремила је поводом 12. рођендана промотивну акцију од 26 одсто попуста за путнике током овог викенда, 25. и 26. октобра, уз помоћ промо - кода HBDAY12JU.

Kако је саопштено из компаније, могуће је купити карте на расположиве тарифе и то за више од 50 дестинација националне авио - компаније.

Kуповина карата је доступна путем званичног сајта www.аирсербиа.цом, мобилне апликације, Kонтакт центра, као и у пословницама Ер Србије у тржном центру Галерија и Булевару краља Александра 17.

Период реализације путовања који је обухваћен овом акцијом траје до 31. августа 2026. године, наведено је у саопштењу компаније.

Директор за комерцијалу и стратегију Ер Србије Бошко Рупић истакао је да је током дванаест година изграђена мрежа дестинација која повезује људе, културе и континенте.

"Овај рођендански поклон је израз захвалности нашим путницима на поверењу које нам указују свих ових година и доприносу успесима које смо остварили. Хвала што сте део наше приче. Наставићемо да летимо заједно - на крилима традиције", изјавио је Рупић.

Промотивне цене карата су у понуди за летове до Атине, Барселоне, Фиренце, Истанбула, Kопенхагена, Ларнаке, Лондона, Лисабона, Мадрида, Малаге, Миконоса, Милана, Напуља, Нице, Палма де Мајорке, Париза, Рима, Родоса, Сардиније, Валенсије и многих других градова из мреже Ер Србије.

