Ево када се може очекивати ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ЋЕ СЛУЖИТИ ВОЈНИ РОК Министар Гашић открио детаље: Војска Србије већ уредила више од 120 просторија
БЕОГРАД: Министар Одбране Братислав Гашић најавио је вечерас да се почетком следеће године може очекивати прва генерација која ће служити обавезни војни рок и истакао да је за ту намену Војска Србија уредила више од 120 просторија, и ради на сређивању војних станица и одсека.
То је процес који није нимало лак ни јефтин, истог тренутка кренули смо у припрему Министарства одбране, прво законских и подзаконских аката које морамо да донесемо у наредном периоду и очекујем да на јесењем заседању скупштине већ уђемо са новим сетом закона о војсци. Оног тренутка када будемо кренули са радом у скупштини ја се надам да ће кренути и закон о војсци и враћање, то је негде јануар- март месец да кренемо са првом генерацијом војника, рекао је Гашић за Јуроњуз.
Коментаришући критике које су у јавности усмерене на Војску Србије, Гашић је рекао да је то производ "личне покварености и аутошовинизма".
Зашто неко толико мрзи своју војску? Зашто цркву? Зашто државу? То није политика, то је патологија. Све те лажи – од кокошињаца у Моровићу до тенкова који 'плаше децу' – део су исте стратегије напада на председника Вучића и све институције које не могу да контролишу, навео је Гашић.
Он је подсетио да је стање у војсци које су затекли 2012. године било катастрофално – без опреме, без летелица, са девастираном инфраструктуром и без јасне стратегије.
У време када је председник Вучић био министар одбране, војска је била сведена на 3.500 људи, без авијације, са плановима да нам НАТО чува небо. Касарне су биле пред продајом, служење војног рока укинуто. Данас је ситуација потпуно другачија, казао је Гашић.
Навео је да је актуелна власт системски улагала не само у наоружање, већ и у људе и домаћу наменску индустрију, која данас запошљава преко 14.000 људи.
У суботу ћете видети плодове домаће памети. Наши инжењери, научници, Војнотехнички институт – сви су допринели овом развоју. Ово је наш резултат, наш понос, рекао је Гашић.
Гашић је одбацио тврдње да је војна парада демонстрација силе, већ је назива приказом достигнућа.
То је приказ рада, напретка и капацитета. А и сами знате – оваква организација је и највиши облик војног тренинга. То је сложена вежба свих родова војске, појашњава он.
Говорећи о протестима и оптужбама за прекомерну употребу силе, Гашић је рекао да се ради о "класичном сценарију обојене револуције".
То су већ виђени обрасци – из Хонгконга, Катмандуа, данас из Француске. Код нас – само преписано. Прво лаж о пребијеном детету, па ЦН гас, па оптужбе да војска ‘тренира против народа’. Све су то опасне манипулације, указао је он.
Додао је да Министарство унутрашњих послова нема поменуте хемикалије, што су потврдили и стручњаци из Војнотехничког института.