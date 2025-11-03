Кажњени гиганти интернета ЈУТЈУБ И ГУГЛ ПРИСТАЛИ НА ПОРАВНАЊЕ ОД 30 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗБОГ КРШЕЊА ЗАКОНА О ПРИВАТНОСТИ ДЕЦЕ
Платформа Јутјуб (YouTube) и њен власник Гугл (Google) пристали су да исплате 30 милиона долара у оквиру поравнања колективне тужбе поднете у Сједињеним Америчким Државама.
Тужба је покренута због оптужби да је компанија незаконито прикупљала личне податке деце млађе од 13 година, без сагласности родитеља.
Према наводима из тужбе, Јутјуб је користио видео-садржаје намењене деци, попут цртаних филмова и песмица, како би прикупљао податке о прегледу садржаја и интересовањима, а затим их користио за циљано оглашавање. Таква пракса представља кршење америчког закона COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), који штити приватност деце на интернету.
Спор обухвата период од 1. јула 2013. до 1. априла 2020. године, а право на део одштете имају сви који су у том периоду били млађи од 13 година и користили Јутјуб за гледање садржаја намењених деци. Данас ти корисници могу да имају до 25 година. Ово се односи на кориснике у САД, где је тужба поднета.
Рок за подношење захтева за накнаду истиче 21. јануара 2026. године, а пријаве се подносе путем посебне интернет странице отворене за ту сврху. Иако је укупна сума нагодбе знатна, због великог броја потенцијалних корисника очекује се да ће појединачни износи бити релативно мали.
Ово није први пут да Гугл плаћа казну због кршења приватности деце. Током 2019. године компанија је већ пристала да исплати 170 милиона долара у оквиру сличног поравнања са америчким властима.