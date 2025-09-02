ДИЗНИ ПЛАТИО МИЛИОНЕ ЗБОГ КРШЕЊА ЗАКОНА О ПРИВАТНОСТИ ДЕЦЕ Ево шта је спорно
Компанија Волт Дизни саопштила је данас да је пристала да плати 10 милиона долара како би решила тужбу у вези са приватношћу деце, коју је поднела америчка Савезна трговинска комисија (ФТЦ).
Тужба се односи на видео садржај који је Дизни поставио на Јутјуб, углавном током пандемије корона вируса, преноси портал Аксиос.
Ово је први познат случај у којем је пружалац садржаја на Јутјубу постигао нагодбу са ФТЦ-ом због кршења приватности деце, након што је агенција постигла споразум са Јутјубом и његовим власником Гуглом 2019. године.
ФТЦ је оптужила Дизни да није означио одређене видео снимке на Јутјубу као садржај који је намењен деци када их је поставио на платформу чиме је омогућено да се ти видео снимци обухвате онлајн рекламама, што ФТЦ сматра проблематичним.
У оквиру нагодбе, Дизни је признао да је дошло до административне грешке приликом означавања видеа које је поставио на Јутјуб, углавном током пандемије.
Ови видео снимци нису правилно категоризовани, због чега је, према тврдњама ФТЦ-а, дошло до кршења Закона о заштити приватности деце на интернету (COPPA) из 1998. године.
Закон захтева да компаније обавесте кориснике када прикупљају податке о садржају усмереном ка деци и да добију сагласност родитеља за такво праћење података.
У овом случају, тврди ФТЦ, подаци деце која су гледала ове видео снимке прикупљени су без сагласности родитеља.
"Подршка добробити и сигурности деце и породица је у срцу свега што радимо", изјавио је портпарол Дизнија и додао да се нагодба не односи на Дизнијеве дигиталне платформе већ само на садржаје на Јутјубу.
Дизни се такође обавезао да ће наставити улагања у алате који ће помоћи у усклађивању са законима о приватности деце.