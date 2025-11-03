ВОЗАЧУ КОМБИЈА КОЈИ ЈЕ ВОЗИО МЛАДЕ ЏУДИСТЕ ОДРЕЂЕНА КАЗНА Забрана напуштања стана уз електронски надзор; У несрећи срадао један дечак
С. С. (43), возачу комбија који је превозио младе џудиста, а који је, из за сада неутврђених разлога, слетео са коловоза на аутопуту код Новог Сада, одређена је мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора, сазнаје „Дневник".
-Решењем судије за претходни поступак Основног суда у Новом Саду одбијен је предлог јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва да се према осумњиченом С.С. из Смедеревске Паланке одреди притвор због основане сумње да је извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 4 Кривичног законика у вези члана 289 став 3 у вези става 1 Кривичног законика одреди притвор, те му је одређена мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора, из разлога прописаних чланом 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно због постојања особитих околности које указују на основану бојазан да ће окривљени боравком на слободи у кратком временском периоду поновити кривично дело за које је основано сумњив у овом кривичном поступку - каже за наш лист портпарол Основног суда у Новом Саду Милена Радисављевић.
По наведеном решењу одређена мера може да траје до 31. јануара наредне године, а на исто странке имају право жалбе кривичном ванпретресном већу Основног суда у Новом Саду.