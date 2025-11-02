САСЛУШАН ТРЕНЕР КОЈИ ЈЕ ВОЗИО МЛАДЕ ЏУДИСТЕ Тужилаштво у Новом Саду предложило притвор; У несрећи срадао једам дечак
С. С. (43) који је возио комби у ком су се налазили млади џудисти који су се враћали са такмичења, а који се преврнуо на путу Нови Сад - Београд, данас је саслушан у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.
- Завршено је саслушање возача комбија у ОЈТ у Новом Саду. Тужилаштво је предложило одређивање притвора, о чему ће одлучити судија за претходни поступак Основног суда у Новом Саду - каже извор Блица.
Подсетимо, до саобраћајне несреће је дошло 29. октобра када су се чланови Џудо клуба Партизан враћали са међународног спортског кампа из Азербејџана када је комби после наплатне рампе слетео с пута, пробио ограду и упао у канал.
У возилу је било осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година који су комбијем из Будимпеште путовали за Београд, а Лазар П. је једини изгубио живот. Лазаров брат близанац Лука, још шесторица дечака из комбија и возач комбија теже су и лакше повређени.
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције изјавио је да је полиција после увиђаја на лицу места прикупила доказе и да се предмет припрема да буде предат тужилаштву. Стевић је рекао да је основна претпоставка, с обзиром на околности, да је узрок несреће био умор код возача.
- Он је имао напорних неколико дана. Одвезао је децу у Будимпешту где је и оставио комби, затим је авионом отишао у Азербејџан, а то је друга временска зона и имали су тамо такмичење, затим су се вратили летом у Будимпешту и опет сели у комби и кренули назад, у најгоре време када је умор у питању - објаснио је потпуковник Стевић.
Иначе, на месту несреће се може видети да возач комбија није кочио пре него што је у пуној брзини ударио у банкину.