ЕВО КОГ ДАТУМА СТИЖЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ Температуре испод 10 степени, а до тада нас очекују врућине
Почетак септембра, за разлику од прошле године када је са метеоролошким почетком јесени (1. септембра) осетно захладнело, обележиле су тропске температуре са преко 30 степени Целзијусових као последица раног доласка урагана Ерин.
Према месечној прогнози метеоролога Ивана Ристића, после дводневног наоблачења са доста кише, у среду и четвртак – летње време се наставља све до треће декаде септембра!
Што се тиче данашњег дана, РХМЗ најављује да ће од петка (05. септембра) бити претежно сунчано и топло, уз локални развој облачности тек понегде са краткотрајном кишом или плјуском и то углавном у брдско - планинским пределима.
Данас ће бити и веома топло, изнад просека за ово доба године - до 33 степена Целзијусових, а због тога су у целој Србији попаљени метеоаларми.
Наставак летњег времена од петка, 5. септембра
Ристић објашњава да је сезона урагана је 2024. године почела у септембру и зато је почетак тог месеца тада донео јаче захлађење са температурама од око 18 степени, што се сада, према Ристићевим речима, очекује тек крајем месеца.
Његови модели тренутно дају наставак лета од петка до календарског почетка јесени, након краће епизоде наоблачења са доста падавина.
- Од петка почиње стабилизација времена без падавина. Током проласка последњег у низу ослабљеног таласа влажног и свежијег ваздуха понегде се очекује и мањи пад највиших дневних температура на 26 до 30-33 степени – каже Иван Ристић за “Блиц”.
Свежије ноћи и топли дани до 22. септембра
До почетка јесени, 22. септембра, у Србији ће бити топло са свежијим ноћима, а како је најавио Ристић, "у другој декади доћи ће до спајања азорског и источно-европског антициклона што ће додатно стабилизовати време и обезбедити наставак летњих поподневних температура".
- Циклон са Исланда кренуће полако према северној Европи и највероватније у трећој декади септембра ће условити продор хладног ваздуха са севера Европе и јесење температуре. Захлађење би могло да дође мало раније, зависи колико ће атмосфера остати стабилна – каже Ристић.
Стабилизација атмосфере у нижим пределима, у вишим могући пљускови
Према његовим речима, током стабилизације атмосфере, у првој и другој декади, временске прилике ће бити готово свакодневно исте, уз мање осцилације дневних максималних температура.
Кад стиже захлађење
Модели месечне временске прогнозе тренутно дају сигнале да се са календарским почетком јесени мења синоптичка ситуације изнад Европе када хладан ваздух са севера Европе крене на југ, услови пад температура и потисне афрички ваздух према југу.
- Очекујем да захлађење до Србије стигне око 25. септембра и услови наоблачење, кишу, појачан северозападни ветар и пад температура тако да ће се максимална температура ваздуха кретати између 14 и 18 степени. У јутарњим часовима минимална температура ће бити од 8 до 12 степени – каже Иван Ристић.