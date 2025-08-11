ЕВО У КОЈА ДВА ГРАДА У СРБИЈИ ЈЕ ПАКЛЕНО! Измерено чак 39 степени, док је на Копаонику друго годишње доба, тамо је 24!
У Лесковцу и Зајечару данас у 15 часова измерено је 39 степени, па су тако према подацима Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) то тренутно најтоплији градови у Србији.
Оно што изненађује је невероватна разлика. У неким деловима Србије је чак и пријатно, а други се дословно крчкају.
Тридесетосам степени измерено је у Неготину, у Нишу 37 степени, а у Београду 33 степена. С друге стране, на северу земље нешто је свежије него на југу, па је тако у Новом Саду, Сомбору и Зрењанину тренутно 33 степена, преноси Телеграф писање Танјуга.
Најнижа температура је на Копаонику, где је измерено 24 степени.
У јужном, југоисточном и источном делу земље, као и Поморављу, због екстремно високих температура на снази је црвени метео аларм, који означава да је време врло опасно, док је у остатку Србије на снази наранџасти, односно жути метео аларм.
РХМЗ је упозорио на екстремне услове за настанак и развој пожара на отвореном.
"Метеоролошки услови биће изразито погодни за иницирање и ширење пожара на отвореном услед исушеног тла и продужавања периода без падавина (у домену јаке и екстремне суше) у комбинацији са сунчаним временом и високим дневним температурама", саопштено је.