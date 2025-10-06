ПРВЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА ЛИЦА МЕСТА: Спасиоци трагају за Кинезима из преврнутог чамца код Бачке Паланке ИМА СТРАДАЛИХ, ОГЛАСИО СЕ МУП
БАЧКА ПАЛАНКА: На потезу између Бачког Новог Села и Плавне, на реци Дунав, током ноћи се преврнуо чамац са 11 особа, а према првим информацијама, има страдалих.
На фотографијама са лица места види се појачано присуство полиције и спасилачких екипа које претражују обалу и реку, док чамци МУП-а и цивилне заштите обилазе подручје несреће.
У чамцу се налазило десет кинеских држављана и један држављанин Србије, за кога се претпоставља да је управљао пловилом.
На лицу места су полицијске патроле, екипе хитне помоћи и граничне службе, док у акцији спасавања учествују и тимови из Хрватске.
Полицијској управи у Новом Саду, синоћ око 20.45 часова, пријављено је да се на Дунаву код места Плавна, преврнуо чамац у којем је било најмање десет особа, међу којима су држављани Народне Републике Кине.
Одмах по пријави, упућене су патроле ПУ у Новом Саду, граничне полиције и припадници Сектора за ванредне ситуације, а контактирана је и полиција Републике Хрватске.
У Бачком Новом Селу је у акцији спасавања из воде извучена једна особа, кинески држављанин, код кога је констатована смрт.
Такође, до сада пронађена су још четири кинеска држављана којима је указана лекарска помоћ.
Према досадашњим информацијама, полиција Хрватске је из Дунава извукла пет држављана Кине – три мушкарца и две жене.
Полиција наставља претрагу и у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Новом Саду, које је овај догађај квалификовало као кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи, предузима мере и радње на утврђивању свих околности овог догађаја.