НОВА ПУБЛИКАЦИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ Србија напредује у области животне средине
Србија је до августа 2025. године пратила 56 од укупно 93 релевантна индикатора одрживог развоја у области животне средине, што представља повећање од 64,7 одсто у односу на 2022. годину, саопштио је Републички завод за статистику (РЗС) поводом објављивања своје најновије тематске публикације из ове области.
До напретка је, како наводе из РЗС, дошло захваљујући међуинституционалној сарадњи, тематским радионицама и међународној подршци, а резултати представљају важан корак напред у обезбеђивању података за одрживи развој, посебно у областима као што су чиста вода и санитација, заштита биодиверзитета и одговорна потрошња и производња, пише Танјуг.
Публикација из серије Напредак у праћењу индикатора одрживог развоја у области животне средине у Србији, издање за 2025. годину представља кључне налазе о напретку Србије у праћењу 93 индикатора у области животне средине које је идентификовао Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП), одражавајући значајан напредак у доступности података, институционалној сарадњи и даљем усклађивању са Агендом 2030. Републички завод за статистику је публикацију припремио уз подршку УНЕП-а и Канцеларије сталног координатора Уједињених нација у Србији (УНРЦО).