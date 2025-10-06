overcast clouds
14°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА ПУБЛИКАЦИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ Србија напредује у области животне средине

06.10.2025. 12:20 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Србија је до августа 2025. године пратила 56 од укупно 93 релевантна индикатора одрживог развоја у области животне средине, што представља повећање од 64,7 одсто у односу на 2022. годину, саопштио је Републички завод за статистику (РЗС) поводом објављивања своје најновије тематске публикације из ове области.

До напретка је, како наводе из РЗС, дошло захваљујући међуинституционалној сарадњи, тематским радионицама и међународној подршци, а резултати представљају важан корак напред у обезбеђивању података за одрживи развој, посебно у областима као што су чиста вода и санитација, заштита биодиверзитета и одговорна потрошња и производња, пише Танјуг.

Публикација из серије Напредак у праћењу индикатора одрживог развоја у области животне средине у Србији, издање за 2025. годину представља кључне налазе о напретку Србије у праћењу 93 индикатора у области животне средине које је идентификовао Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП), одражавајући значајан напредак у доступности података, институционалној сарадњи и даљем усклађивању са Агендом 2030. Републички завод за статистику је публикацију припремио уз подршку УНЕП-а и Канцеларије сталног координатора Уједињених нација у Србији (УНРЦО).

животна средина републички завод за статистику
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај